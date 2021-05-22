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Примера. Реал - Вильярреал 2:1. Напоследок проявили характер

Испания
(1 голосов)

Белый Мадрид закончил сезон без титулов

Примера. Реал - Вильярреал 2:1. Напоследок проявили характер

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну что, "Реал" еще раз доказал, что у него крепкий характер, только на сей раз это уже ничего не решало, ведь "Атлетико" свое задание выполнил и защитил первое место.

В этом матче было два разных тайма. До перерыва "Реал" атаковал вяло, у него плохо ходил мяч и не было реально голевых моментов. "Вильярреал" же быстренько открыл счет благодаря идеальной индивидуальной игре юного таланта Ереми Пино.

Унаи Эмери удивил по полной - он выпустил на "Реал" всю основу, хотя уже в среду его команда сыграет в финале Лиги Европы против "МЮ". Похоже, тренер видит, что его команда в идеальных физических кондициях, иначе бы он так не рисковал.

Сегодня "Вильярреалу" пришлось выложиться по полной. До перерыва на поле была равная игра на встречных курсах, после - "Сливочные" начали затяжную осаду ворот, и "Желтая субмарина" отбивалась изо всех сил. И все равно ошибалась.

"Вильярреал" долго держался лишь благодаря невезению Бензема, который в несвойственной для себя манере запорол 2-3 отличных шанса. Когда же под занавес игры Карима таки прорвало и он снял паутину с девятки, "Подводникам" стало совсем тяжко. Еще две-три атаки - и они капитулировали. Решающий удар на счету 35-летнего, но все еще крутого Модрича.

Ставка Эмери не сыграла - его команда устала и все равно не поднялась выше 7-го места. То есть, если "Вильярреал" проиграет финал ЛЕ, то в новом сезоне выступит в Лиге Конференций.

Касательно же "Реала", то он, честно говоря, не наиграл на титул в этом сезоне, так что все справедливо. Мадриду пора подумать об обновлении. Модрич и Бензема еще сильны, но им не видно смены. А она должна быть, если "Реал" и в дальнейшем намерен бороться за самые высокие места.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Вильярреал" - 2:1

Гол: Бензема, 87, Модрич, 90+1 - Пино, 20

"Реал": Куртуа - Одриосола (Начо, 68), Эдер Милитао, Варан, Гутьеррес (Марсело, 68) - Вальверде, Каземиро (Мариано, 68), Модрич - Асенсио (Иско, 56), Бензема, Винисиус (Родриго, 56)

"Вильярреал": Рульи - Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса - Пино (Раба, 81), Капу (Пенья, 66), Парехо, Тригейрос (Мой Гомес, 86) - Жерар Морено (Алькасер, 81), Бакка (Коклен, 66)

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал
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Комментарии (37)
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:47
Та-та-ра-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та-та.
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+1
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Барселиниус (землянин)
22.05.2021 в 23:04
БАХ! БАХ! БА-БАХ! Рвутся мадридские Ж0ПЫ...
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
22.05.2021 в 22:37
концовка - агинь! вот так же бы в тех матчах, где теряли очки.. Вперед, Реал!
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0
-1
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 22:04
О, оленяче стадо в зборі...бракує лишень алканавта...
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
22.05.2021 в 22:06
Бегите на нашу ветку, там сегодня свободно.. тишь да благодать.
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+2
-3
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Барселиниус (землянин)
22.05.2021 в 22:03
Зидан побежал за двумя зайцами, а в итоге... от мёртвого осла уши..
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
22.05.2021 в 22:35
ну да, надо было сливаться какому-нибудь Парижу с треском, как барсики. странная у вас мотивация канеш, ну лан
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0
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oda1979 (Запорожье)
22.05.2021 в 22:43
Чоткий каталонский план. Слить Парижу в одни ворота, шобы занять третье место.
0
0
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Барселиниус (землянин)
22.05.2021 в 22:51
С таким старьём и барахлом, как у Зидана, а так же полным лазаретом гнаться за двумя кубками сразу было смешно. В итоге, у Барсы Кубок Испании, у Реала шиш с маслом.. тьфу ты.. со сливками. )) А Парижу Барса не сливалась, в отличие от Реала в КК Алькояне, ПСЖ был заслуженно сильнее.
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0
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IM-RM-DK (Miami)
22.05.2021 в 22:56
Ты так хотел чтоб Реал оказался ниже барсы,но не судьба))))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
22.05.2021 в 22:59
Ой, та ладно, переживём, как-нибудь. С кубком Испании...
0
0
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 21:59
сегодня в редакции данного ресурса состоится грандиозная пижамная вечеринка с элементами вазелина.
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+1
-6
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oleksa_lv (Львів)
22.05.2021 в 22:13
А блохастий про свое,ноболіле...))) Шо,вже з вашого гей -гуртка барсодрочерів ніхто не да ?))))))))))
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+3
-1
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:16
ты палишься, игорек.
+1
-2
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oleksa_lv (Львів)
22.05.2021 в 22:22
Ти вже давно спалився,Я тут давно,і ніками не балуюся,як ти,блохастий.
+2
-1
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Барселиниус (землянин)
22.05.2021 в 22:24
В натуре Игорь, ну не пались ты так уж откровенно, ну.. Поменяй место дислокации своего клона с Запада на Восток..
+1
-1
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oleksa_lv (Львів)
22.05.2021 в 22:31
Хворі люди.... З 2013 року я тут-і тільки ОДИН нік маю
0
-2
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Барселиниус (землянин)
22.05.2021 в 22:56
А форумчан с какого года начал банить, с 2017 или с 2018-го?
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
22.05.2021 в 22:39
ваш розово-голубой брат гей не может публично не экстраполировать свои фантазии, на других)
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+1
-1
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 21:58
Закономерный результат: среал - г@вно. сезон без трофеев. зидан - тупой физрук.
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+1
-6
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.05.2021 в 21:29
Ну, не плохо. Позорный реал - сезон без трофеев. Как я и говорил на протяжении всего сезона, это была очень слабая команда. Благодаря арбитрам добыто 12 очков. Минусуйте и сами поймёте где их место. Но самое главное в том, что будет делать банкрот Флорентино этим летом со своими пенсионерами? Ведь однозначно, и бесплатно - Модрич, Рамос, Кроос, Марсело, Начо, Васкес, Карвахаль, Варан и ещё пару девчонок, никому не нужны. А вот для великой Барселоны сезон выдался лучше. Один трофей и это при полной перестройке команды по ходу всего сезона. Ни одна команда Лиги не вводила по ходу сезона столько молодых игроков, как Барса.
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+3
-5
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:32
Дарик, продолжай жечь напалмом. Только не сожги спец изолятор вместе с Шепетовкой.
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+3
-3
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 21:33
Дурний оленю...Реал- півфінал ЛЧ, до останнього туру боровся за чемпіонство... барсілона- черговий ганебний виліт із ЛЧ, "почесне" третє місце в чемпі, виграш нікому не потрібного кубку...Далі буде...барсілона в слідуючому сезоні продовжить оновлювати " рекорди" в ЛЧ ( було 2-8, стане 2-9)...
Ответить
+2
-3
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:35
Нехай розважається. Бачиш - у людини горе. Навіть санітари йому інтернет увімкнули, щоб побавився.
+3
-2
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 21:37
Це тимчасове явище...Покличуть чергового лікаря, вколють сібазон з галоперидолом, і до нових "перемог" великої барсілони!
+3
-3
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:41
+3
-2
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 21:14
ВК Реал Мадрид проявив свій характер та волю до перемоги! Молодці! Боролися до останнього...Тепер прикупити Холанда,Мбаппе і, вперед, до нових перемог!
Ответить
+3
-5
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:17
А гроші ми Реалу назбираємо? Чи як?
Ответить
+2
-2
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 21:19
Позичимо в монреальського оленя...
+1
-4
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:30
Це ідея.
+2
-2
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 21:35
Або продамо його в рабство...
+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:37
Його не візьмуть навіть задарма, а шкода.
+2
-2
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 21:38
Тоді на запчастини...
+2
-2
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 21:38
Окрім мозку, звичайно...
+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:42
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
22.05.2021 в 22:09
Алграб, у тебя шо, губозакаточная машинка сломалась?
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:13
Как я уже написал на ветке Атлетико, было бы самое обидное, если бы полосатые потеряли очки, а Реал потерял тоже. Но Реал выиграл, и Атлетико не потерял. Все справедливо. Слишком нестабильно играл Реал. Полосатых - с золотом, Реал - с серебром. Это не самый плохой результат, учитывая, как складывался сезон. Всех с окончанием этого многострадального чемпионата.
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