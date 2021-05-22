Примера. Реал - Вильярреал 2:1. Напоследок проявили характер

Ну что, "Реал" еще раз доказал, что у него крепкий характер, только на сей раз это уже ничего не решало, ведь "Атлетико" свое задание выполнил и защитил первое место.

В этом матче было два разных тайма. До перерыва "Реал" атаковал вяло, у него плохо ходил мяч и не было реально голевых моментов. "Вильярреал" же быстренько открыл счет благодаря идеальной индивидуальной игре юного таланта Ереми Пино.

Унаи Эмери удивил по полной - он выпустил на "Реал" всю основу, хотя уже в среду его команда сыграет в финале Лиги Европы против "МЮ". Похоже, тренер видит, что его команда в идеальных физических кондициях, иначе бы он так не рисковал.

Сегодня "Вильярреалу" пришлось выложиться по полной. До перерыва на поле была равная игра на встречных курсах, после - "Сливочные" начали затяжную осаду ворот, и "Желтая субмарина" отбивалась изо всех сил. И все равно ошибалась.

"Вильярреал" долго держался лишь благодаря невезению Бензема, который в несвойственной для себя манере запорол 2-3 отличных шанса. Когда же под занавес игры Карима таки прорвало и он снял паутину с девятки, "Подводникам" стало совсем тяжко. Еще две-три атаки - и они капитулировали. Решающий удар на счету 35-летнего, но все еще крутого Модрича.

Ставка Эмери не сыграла - его команда устала и все равно не поднялась выше 7-го места. То есть, если "Вильярреал" проиграет финал ЛЕ, то в новом сезоне выступит в Лиге Конференций.

Касательно же "Реала", то он, честно говоря, не наиграл на титул в этом сезоне, так что все справедливо. Мадриду пора подумать об обновлении. Модрич и Бензема еще сильны, но им не видно смены. А она должна быть, если "Реал" и в дальнейшем намерен бороться за самые высокие места.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Вильярреал" - 2:1

Гол: Бензема, 87, Модрич, 90+1 - Пино, 20

"Реал": Куртуа - Одриосола (Начо, 68), Эдер Милитао, Варан, Гутьеррес (Марсело, 68) - Вальверде, Каземиро (Мариано, 68), Модрич - Асенсио (Иско, 56), Бензема, Винисиус (Родриго, 56)

"Вильярреал": Рульи - Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса - Пино (Раба, 81), Капу (Пенья, 66), Парехо, Тригейрос (Мой Гомес, 86) - Жерар Морено (Алькасер, 81), Бакка (Коклен, 66)