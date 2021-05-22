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Примера. Эйбар - Барселона 0:1. Хорошая мина при плохой игре

Испания
(1 голосов)

Каталонцы завершили сезон с бронзой

Примера. Эйбар - Барселона 0:1. Хорошая мина при плохой игре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч не имел турнирного значения. Месси в Эйбар даже не полетел, чтобы не получить травму перед Копа Америка. Да и у остальных каталонцев настроение было таким же.

После первого тайма статистика ударов была 11-1 в пользу басков. При этом два своих лучших шанса "Эйбар" создал (и запорол) после обрезок на своей половине от де Йонга и Мингесы. "Барса" откровенно отбывала номер, но в перерыве Куман, похоже, провел взбучку, и во второй половине от "Кулес" мы увидели хотя бы проблески футбола.

Особенно старался Дембеле, который и пробивал, и обыгрывал. После одного из его проходов мяч отлетел к Гризманну на дальнюю штангу, и тот боковыми ножницами вогнал его в сетку.

"Эйбар" не наиграл на поражение, но у него весь сезон так - атаки, моменты, а голов и, соответственно, очков нет. Вероятно, свой лучший шанс баски упустили на последних минутах: Кике пробил, и мяч рикошетом от Араухо попал в перекладину.

Вот так "Эйбар" попрощался с Примерой, где непрерывно выступал семь лет. Грустно, ведь были у команды и великие матчи, но текущий сезон баски реально провалили, и крыть им нечем. Касательно же "Барсы", то ждем новостей с трансферного рынка - именно они решат ее участь в новом сезоне. В нынешнем виде "Кулес" уже не выглядят фаворитами в борьбе за титулы.

38-й тур Примеры. Эйбар. "Ипуруа"

"Эйбар" - "Барселона" - 0:1

Гол: Гризманн, 81

"Эйбар": Йоэль - Корреа (Посо, 76), Оливейра (Бигас, 76), Арбилья, Рафа - Хиль (Педро Леон, 46), Атьенса, Диоп (Серхио Альварес, 62), Инуи - Кике, Энрич (Кике Гонсалес, 77)

"Барселона": Нето - Мингеса (Юмтити, 46), Араухо, Бускетс - Дест, де Йонг (Пьянич, 74), Мориба (Пуч, 55), Фирпо (Альба, 46) - Тринкау (Брейтуэйт, 46), Дембеле, Гризманн

Предупреждения: Фирпо, 23, Бускетс, 74, Араухо, 78

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В статье: Барселона Эйбар
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Комментарии (21)
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:49
игорек, когда ты уже перестанешь клонов плодить? детский сад...
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
22.05.2021 в 22:44
ну, имхо не все так плохо в стане чемпионов по прикладному осасунингу. по сравнению с прошлогодними 1-2 - прогресс)
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
22.05.2021 в 22:28
Великая Барселона заняла великое третье место. Великий результат и достижение!
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+2
-2
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:33
Великая Барселона - обладатель Кубка Испании. Девиз зидана - сезон без трофеев.
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+3
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
22.05.2021 в 22:38
Всралась путалония и обтекает.
0
-3
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:40
всрался и обтекает вонючий среал
0
-1
oda1979 (Запорожье)
22.05.2021 в 22:42
Девиз Зидана три ЛЧ подряд. А убогим бородатым банкротам невысокого роста остаётся детскими кубками тешиться. И при этом считать себя великими. Болезнь какая то видимо
+1
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
22.05.2021 в 22:43
Соснули два раза у Реала память у путан коротка.
+1
-1
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:27
В Испании нет никакой "бронзы". Рома, ты плохо разбираешься в футболе.Барселона завершила сезон с Кубком Испании.
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+1
-2
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Не РЕАЛист (повезло)
22.05.2021 в 22:18
Думаю болельщикам абсолютно безтрофейного в этом сезоне Реала, не стоит что-либо писать по поводу этой игры. Ни Барса, ни Реал не выиграли ЛаЛигу, а остальные места, как для меня, отстой.
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+4
-2
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Loader (Днепр)
22.05.2021 в 22:25
Именно так. Сезон сегодня для тройки закончился так, как проходил все время. Невзрачно. И пыжиться сейчас вторым местом для РМ... Просто неприлично. Ни фига себе успех.
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+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 22:41
Не знаю, поверите или нет. Но я бы не сильно радовался бы и первому месту Реала, такому первому месту , если бы оно случилось. Кроме нестабильной игры очень плохой осадок по поводу вылазки с суперлигой.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
22.05.2021 в 22:56
А вот и не верю. Как там у Лобановского: "Игра забывается, а результат остается." Ведь чемпионству в прошлом сезоне, с июльскими чудесами от судеек, ты радовался? Или тоже нет?)) Может, фарт у Зидана закончился? В прошлом сезоне фактически Барселона подарила и еще судьи помогли "на всякий случай". В этом - чуть АМ не поступил точно так же. А так.. В отношении Барселоны меня радует, что перестройка команды идет и сезон в этом смысле не был потерян. Еще и Кубок - нежданчик. Поэтому я не против того, чтобы Куман остался, о чем я все время и пишу. А у Реала я этой перестройки не вижу. Попытка на старом багаже еще раз запрыгнуть не сработала. Зидан новых идей не дал и удивлюсь, если он останется. Ему есть смысл слиться подороже, пока он все еще на слуху. Как Роналду сделал в свое время.))
+1
0
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 22:14
Итоги подведем... Барселона - обладатель Кубка Испании. Атлетико - Чемпион Испании. среал - большая и вонючая куча г0вна - сезон без трофеев.
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+2
-4
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Spokoyno (Киев)
22.05.2021 в 21:40
Так малозначуща перемога на класі гравців... От ми побачили, що таке тренер не зміг налаштувати футболістів на гру! Добре що господарі марнували свої шанси, як гравці Барси у попередніх та і в цьому матчі. Дембеле стільки бігав, навіть щось створював, утім в ворота лише раз влучив. Гризманн знову довів свій високий клас і те що він може те, що у більшості матчах не робив! А так дійсно команда орієнтувалась на свого лідера... Навіть не дивлячись на те що він НЕ грав. Ну і вихідки Ернестів продовжуються... Зайве навантаження на основну вісімку і вони вже не можуть, а найближчий резерв не достатньо награн. Кому крім коуча будемо звинуватити, гнати цього разу?
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
22.05.2021 в 22:14
А нех было Суареса выгонять. Так шо и в этот раз будем на Куманя гнать.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 21:39
Никто не хочет комментировать этот матч, Даже Барселонцы. И я не буду.
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 21:42
Нецікаво....повний ігнор...гра третьої команди Іспанії з аутсайдером....
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+3
-4
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 21:49
среал - г@вно. сезон без трофеев. зидан - тупой физрук.
+4
-5
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Loader (Днепр)
22.05.2021 в 21:50
Странное у тебя, Костополь, понимание "нецiкавостi та повного iгнору.." Что же ты сюда забрел? Тебя ночью разбуди и ты сразу полезешь на ветку Барсы калякать.
+5
-5
Algrab (Костопiль)
22.05.2021 в 22:06
Та деколи цікавлюся, що ж там робиться в підвалах таблиці Ла Ліги...
+3
-6


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