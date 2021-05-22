Примера. Эйбар - Барселона 0:1. Хорошая мина при плохой игре

Этот матч не имел турнирного значения. Месси в Эйбар даже не полетел, чтобы не получить травму перед Копа Америка. Да и у остальных каталонцев настроение было таким же.

После первого тайма статистика ударов была 11-1 в пользу басков. При этом два своих лучших шанса "Эйбар" создал (и запорол) после обрезок на своей половине от де Йонга и Мингесы. "Барса" откровенно отбывала номер, но в перерыве Куман, похоже, провел взбучку, и во второй половине от "Кулес" мы увидели хотя бы проблески футбола.

Особенно старался Дембеле, который и пробивал, и обыгрывал. После одного из его проходов мяч отлетел к Гризманну на дальнюю штангу, и тот боковыми ножницами вогнал его в сетку.

"Эйбар" не наиграл на поражение, но у него весь сезон так - атаки, моменты, а голов и, соответственно, очков нет. Вероятно, свой лучший шанс баски упустили на последних минутах: Кике пробил, и мяч рикошетом от Араухо попал в перекладину.

Вот так "Эйбар" попрощался с Примерой, где непрерывно выступал семь лет. Грустно, ведь были у команды и великие матчи, но текущий сезон баски реально провалили, и крыть им нечем. Касательно же "Барсы", то ждем новостей с трансферного рынка - именно они решат ее участь в новом сезоне. В нынешнем виде "Кулес" уже не выглядят фаворитами в борьбе за титулы.

38-й тур Примеры. Эйбар. "Ипуруа"

"Эйбар" - "Барселона" - 0:1

Гол: Гризманн, 81

"Эйбар": Йоэль - Корреа (Посо, 76), Оливейра (Бигас, 76), Арбилья, Рафа - Хиль (Педро Леон, 46), Атьенса, Диоп (Серхио Альварес, 62), Инуи - Кике, Энрич (Кике Гонсалес, 77)

"Барселона": Нето - Мингеса (Юмтити, 46), Араухо, Бускетс - Дест, де Йонг (Пьянич, 74), Мориба (Пуч, 55), Фирпо (Альба, 46) - Тринкау (Брейтуэйт, 46), Дембеле, Гризманн

Предупреждения: Фирпо, 23, Бускетс, 74, Араухо, 78