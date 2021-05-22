Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зидан: Посмотрим, что произойдет не только со мной, но и со всем в Реале
Наставник мадридцев считает, что болельщики могут гордиться игроками "Реала"
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после
"Сначала нам следует поблагодарить наших фанатов, потому что они всегда поддерживали команду, даже находясь за пределами стадиона. Я думаю, что все болельщики могут гордиться игроками, потому что они отдали все силы в борьбе. Нам было нелегко, но мы выиграли. Я поздравляю весь тренерский штаб. На этом все.
Сейчас нужно сохранять спокойствие. В ближайшие дни мы с руководством поговорим. И все. Посмотрим, что произойдет в ближайшиее время. Не только со мной, но и со всем, чем клуб займется в рамках подготовки к следующему сезону", – рассказал Зидан.
Популярное сейчас
- Левандовски побил вечный рекорд Герда Мюллера - ВИДЕО
- Стала известна дата подписания соглашения между Де Дзерби и Шахтером
- Усик и Джошуа будут драться на легендарном лондонском стадионе
- Тенерифе хочет оставить у себя игрока Динамо. Будущее испанца зависит от киевского клуба
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО