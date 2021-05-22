Зидан: Посмотрим, что произойдет не только со мной, но и со всем в Реале

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Вильярреалом" в заключительном туре Ла Лиги поделился мыслями насчет своего будущего в стане "сливочных".

"Сначала нам следует поблагодарить наших фанатов, потому что они всегда поддерживали команду, даже находясь за пределами стадиона. Я думаю, что все болельщики могут гордиться игроками, потому что они отдали все силы в борьбе. Нам было нелегко, но мы выиграли. Я поздравляю весь тренерский штаб. На этом все.

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