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Зидан: Посмотрим, что произойдет не только со мной, но и со всем в Реале

Испания
(1 голосов)

Наставник мадридцев считает, что болельщики могут гордиться игроками "Реала"

Зидан: Посмотрим, что произойдет не только со мной, но и со всем в Реале

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Вильярреалом" в заключительном туре Ла Лиги поделился мыслями насчет своего будущего в стане "сливочных".

"Сначала нам следует поблагодарить наших фанатов, потому что они всегда поддерживали команду, даже находясь за пределами стадиона. Я думаю, что все болельщики могут гордиться игроками, потому что они отдали все силы в борьбе. Нам было нелегко, но мы выиграли. Я поздравляю весь тренерский штаб. На этом все.

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Сейчас нужно сохранять спокойствие. В ближайшие дни мы с руководством поговорим. И все. Посмотрим, что произойдет в ближайшиее время. Не только со мной, но и со всем, чем клуб займется в рамках подготовки к следующему сезону", – рассказал Зидан.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 22:29
Сезон, учитывая все обстоятельства, не провальный.
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+1
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
22.05.2021 в 22:33
101% Но без серйозного підсилення-ловити у наступному нема чого....
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0
metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 22:36
Теж згоден на усі 100 відсотків.
+1
0


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