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Гризманн: Я очень рад за Симеоне и Коке. Болельщики Атлетико заслужили чемпионство

Испания
(1 голосов)

Антуан поздравил свою бывшую команду с чемпионством

Гризманн: Я очень рад за Симеоне и Коке. Болельщики Атлетико заслужили чемпионство

Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мыслями насчет чемпионства мадридского "Атлетико".

"В начале сезона наши дела шли не лучшим образом. Хотя 2021 год получился почти идеальным. Но мы проиграли в важных матчах.

Мы должны поздравить "Атлетико". Я очень рад за них, за Чоло (прим. - Диего Симеоне) и Коке. Болельщики "Атлетико" заслужили это", – рассказал француз.

Напомним, Антуан играл за "матрасников" в период с 2014-го по 2019-й год. А сезон 2019/20 начал уже в стане "блауграны".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
22.05.2021 в 22:52
Гризман пришёл после того, как они взяли чемпионство и ушёл сразу перед тем как они взяли второе чемпионство. Парни уходят за трофеями...Коутинью, Дембеле, Гризманн...
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metall5291 (Kharkiv)
22.05.2021 в 22:44
Суарес нашел, а Гризманн - потерял.
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