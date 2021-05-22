Гризманн: Я очень рад за Симеоне и Коке. Болельщики Атлетико заслужили чемпионство

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мыслями насчет чемпионства мадридского "Атлетико".

"В начале сезона наши дела шли не лучшим образом. Хотя 2021 год получился почти идеальным. Но мы проиграли в важных матчах.

Мы должны поздравить "Атлетико". Я очень рад за них, за Чоло (прим. - Диего Симеоне) и Коке. Болельщики "Атлетико" заслужили это", – рассказал француз.