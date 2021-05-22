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Гризманн: Я очень рад за Симеоне и Коке. Болельщики Атлетико заслужили чемпионство
Антуан поздравил свою бывшую команду с чемпионством
Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мыслями насчет чемпионства мадридского "Атлетико".
"В начале сезона наши дела шли не лучшим образом. Хотя 2021 год получился почти идеальным. Но мы проиграли в важных матчах.
Мы должны поздравить "Атлетико". Я очень рад за них, за Чоло (прим. - Диего Симеоне) и Коке. Болельщики "Атлетико" заслужили это", – рассказал француз.
Напомним, Антуан играл за "матрасников" в период с 2014-го по 2019-й год. А сезон 2019/20 начал уже в стане "блауграны".
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