Парадоксальная победа. Эйбар - Барселона 0:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Эйбар - Барселона, которые встречались в последнем туре испанской Примеры. Эта игра не имела турнирного значения - баски уже вылетели, каталонцы потеряли шансы на чемпионство раньше. Неудивительно, что Куман дал отдых Месси перед Копа Америка. А без Лео Барса хоть и владеет мячом, но почти не бьет по воротам. На этот раз скромный соперник нанес больше чем в два раза ударов по воротам - 17 было у Эйбара и только семь у гостей. Впрочем, Барса свой момент реализовала, а баски - нет.

Примера. 38-й тур

Эйбар - Барселона 0:1

Гол: Гризманн 81