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Парадоксальная победа. Эйбар - Барселона 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эйбар - Барселона, чемпионат Испании, 22 мая 2021
фото - laliga.com/ автор - неизвестен
Вашему вниманию видео обзор матча Эйбар - Барселона, которые встречались в последнем туре испанской Примеры. Эта игра не имела турнирного значения - баски уже вылетели, каталонцы потеряли шансы на чемпионство раньше. Неудивительно, что Куман дал отдых Месси перед Копа Америка. А без Лео Барса хоть и владеет мячом, но почти не бьет по воротам. На этот раз скромный соперник нанес больше чем в два раза ударов по воротам - 17 было у Эйбара и только семь у гостей. Впрочем, Барса свой момент реализовала, а баски - нет.
Примера. 38-й тур
Эйбар - Барселона 0:1
Гол: Гризманн 81
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