Сезон без трофеев, но с победной точкой. Реал - Вильярреал 2:1. Обзор матча и видео голов

Мадридский "Реал" завершил сезон 2020/21 без трофеев. Мадридцы сохраняли шансы на титул короля Ла Лиги до последнего тура, но так и не дождались осечки "Атлетико". Поэтому обязательная программа, выполненная подопечными Зидана, никакой роли, кроме престижа, не играет.

А "Вильярреал" этот матч проводил под аккомпанемент мыслей о финале Лиги Европы, который состоится уже в среду. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 38-го тура Ла Лиги "Реал" - "Вильярреал".

38-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Вильярреал" - 2:1

Голы: Бензема, 87, Модрич, 90+1 - Пино, 20