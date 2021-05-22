Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сезон без трофеев, но с победной точкой. Реал - Вильярреал 2:1. Обзор матча и видео голов
Реал - Вильярреал ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.05.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - ФК Реал / Автор неизвестен
Мадридский "Реал" завершил сезон 2020/21 без трофеев. Мадридцы сохраняли шансы на титул короля Ла Лиги до последнего тура, но так и не дождались осечки "Атлетико". Поэтому обязательная программа, выполненная подопечными Зидана, никакой роли, кроме престижа, не играет.
А "Вильярреал" этот матч проводил под аккомпанемент мыслей о финале Лиги Европы, который состоится уже в среду. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 38-го тура Ла Лиги "Реал" - "Вильярреал".
38-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Вильярреал" - 2:1
Голы: Бензема, 87, Модрич, 90+1 - Пино, 20
Популярное сейчас
- Стала известна дата подписания соглашения между Де Дзерби и Шахтером
- Сломал систему: в Бразилии вратарь побежал на игрока, пробивавшего пенальти
- СМИ: Ребров может возглавить свой бывший клуб
- Семья Лионеля Месси давит на него по поводу переезда во Францию
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО