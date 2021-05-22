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Сезон без трофеев, но с победной точкой. Реал - Вильярреал 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Реал - Вильярреал ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.05.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Сезон без трофеев, но с победной точкой. Реал - Вильярреал 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото - ФК Реал / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Мадридский "Реал" завершил сезон 2020/21 без трофеев. Мадридцы сохраняли шансы на титул короля Ла Лиги до последнего тура, но так и не дождались осечки "Атлетико". Поэтому обязательная программа, выполненная подопечными Зидана, никакой роли, кроме престижа, не играет.

А "Вильярреал" этот матч проводил под аккомпанемент мыслей о финале Лиги Европы, который состоится уже в среду. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 38-го тура Ла Лиги "Реал" - "Вильярреал".

38-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Вильярреал" - 2:1
Голы: Бензема, 87, Модрич, 90+1 - Пино, 20

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал
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