Примера. Эльче красиво избежал вылета, а Уэска покинула элиту

Жаль "Уэску", если честно. Сегодня команда Пачеты играла лучше "Валенсии", но пала жертвой дикого невезения и еще Яспера Силлесена.

Голландский вратарь, пропустивший много месяцев из-за травмы, провел концовку сезона на выдающемся уровне и сегодня отразил аж 8 (!) ударов в створ своих ворот от "Уэски", многие из которых таили реальную угрозу.

Также можно вспомнить два выстрела в каркас ворот от Сандро Рамиреса - пожалуй, главного неудачника сегодняшнего матча.

"Валенсия" не то, чтобы не атаковала, но ей ничего не было нужно от матча, и она действовала соответствующе. Лишь в концовке "Лос Чес" могли поймать "Уэску" на контратаке, да и то Муса забил из офсайда, и его гол отменили.

Будем надеяться, что следующий сезон будет у "Летучих мышей" более вразумительным. Чемпионат-2020/21 они справедливо завершили аж 13-ми. Ну а "Уэске" говорим не "прощай", а "до свидания": за последние три года этот клуб уже дважды поднимался в классе и дважды вылетал. Ждем третьего захода.

38-й тур Примеры. Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Валенсия" - 0:0

"Уэска": Альваро Фернандес - Вавро (Гастон Сильва, 69), Пулидо, Сиовас - Маффео (Педро Лопес, 79), Феррейро (Окадзаки, 85), Сеоане (Борха Гарсия, 85), Рико (Думбия, 69), Серхио Гомес - Рафа Мир, Сандро Рамирес

"Валенсия": Силлесен - Коррея, Паулиста, Гильямон (Мангала, 89), Диахаби, Тони Лато - Ли Кан Ин (Муса, 81), Солер, Рачич, Гедеш (Черышев, 77) - Макси Гомес (Вальехо, 80)

Предупреждения: Феррейро, 34, Сиовас, 55 - Гильямон, 20

То, что не удалось "Уэске", сделал "Эльче". Зелено-белых сегодня устраивала только победа, и команда Франа Эскриба ее добилась, выступив максимально цельно.

"Эльче" выиграл всю борьбу у немотивированного соперника и здорово атаковал левым краем, где активничал Фидель Чавес. Ну и еще хозяева использовали свои шансы - из трех ударов в створ "Эльче" сообразил два гола.

Первый - результат быстро вброшенного аута. Пока защита "Атлетика" разобралась, Лукас Бойе уже праздновал взятие ворот. Второй же гол, снявший все вопросы, был забит эффектным дальним ударом. Гути так бурно праздновал, что даже получил за это карточку, но как иначе?

"Эльче" шел предпоследним две недели назад, но выиграл два решающих матча и остался в Примере. Это настоящий подвиг для маленького клуба! Касательно "Атлетика", то у него сезон "ни о чем". Нужны изменения и свежие лица.

38-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Атлетик" - 2:0

Голы: Бойе, 28, Рауль Гути, 73

"Эльче": Гассанига - Хосан (Мохика, 75), Барраган, Верду (Хосема, 65), Кальво, Фидель - Рауль Гути, Мфулу (Паласиос, 75), Пьятти (Марконе, 65) - Милья, Бойе (Нино, 90)

"Атлетик": Эскьейта - Лекуэ (де Маркос, 83), Нуньес, Йерай, Баленсиага - Беренгер, Унаи Лопес, Весга (Венседор, 57), Ибаи Гомес (Висенте, 72) - Сансет (Уильямс, 57), Вильялибре

Предупреждения: Мфулу, 33, Пьятти, 58, Рауль Гути, 74