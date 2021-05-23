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Реал впервые за 12 сезонов остался без трофеев

Испания
(1 голосов)

Плохой сезон для "сливочных"

Реал впервые за 12 сезонов остался без трофеев

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Во вчерашнем матче 38-го тура Ла Лиги "Атлетико" на выезде одолел "Вальядолид", добыв финальные три очка в борьбе за золотые медали чемпионата Испании.

Главный конкурент "матрасников" мадридский "Реал" не сумел использовать последний свой шанс взять трофей в текущем сезоне. Напомним, что в Кубке Испании подопечные Зидана вылетели на стадии 1/16 финала от "Алькояно", а в Лиге Чемпионов в полуфинале от "Челси".

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Таким образом, "сливочные" впервые с 2008/2009 гг. не завоевали ни одного трофея за сезон. Тогда на тренерском мостике мадридцев работал Мануэль Пеллегрини.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.05.2021 в 10:03
Перес банкрот. Реал без трофеев. Совпадение? Не думаю......
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