Реал впервые за 12 сезонов остался без трофеев

Во вчерашнем матче 38-го тура Ла Лиги "Атлетико" на выезде одолел "Вальядолид", добыв финальные три очка в борьбе за золотые медали чемпионата Испании.

Главный конкурент "матрасников" мадридский "Реал" не сумел использовать последний свой шанс взять трофей в текущем сезоне. Напомним, что в Кубке Испании подопечные Зидана вылетели на стадии 1/16 финала от "Алькояно", а в Лиге Чемпионов в полуфинале от "Челси".

Таким образом, "сливочные" впервые с 2008/2009 гг. не завоевали ни одного трофея за сезон. Тогда на тренерском мостике мадридцев работал Мануэль Пеллегрини.

Real Madrid fail to win a single trophy in a season for the first time since 2009-10 ????



