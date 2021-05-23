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Реал впервые за 12 сезонов остался без трофеев
Плохой сезон для "сливочных"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Во вчерашнем матче 38-го тура Ла Лиги "Атлетико" на выезде одолел "Вальядолид", добыв финальные три очка в борьбе за золотые медали чемпионата Испании.
Главный конкурент "матрасников" мадридский "Реал" не сумел использовать последний свой шанс взять трофей в текущем сезоне. Напомним, что в Кубке Испании подопечные Зидана вылетели на стадии 1/16 финала от "Алькояно", а в Лиге Чемпионов в полуфинале от "Челси".
Таким образом, "сливочные" впервые с 2008/2009 гг. не завоевали ни одного трофея за сезон. Тогда на тренерском мостике мадридцев работал Мануэль Пеллегрини.
Real Madrid fail to win a single trophy in a season for the first time since 2009-10 ????— ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021
Tough times. pic.twitter.com/BFWUAGxJcT
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