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ВИДЕО, как Атлетико праздновал чемпионство. Слезы, радость, болельщики
Впервые за семь лет
Атлетіко Мадрид/Автор невідомий
Мадридский "Атлетико" в 38 туре чемпионата Испании
Сразу после финального свистка "матрасники" начали праздновать полученный трофей.
RT ???? if you're an @atletienglish fan and will be celebrating like this tonight. ????— LaLiga English (@LaLigaEN) May 22, 2021
❤️????❤️????❤️????❤️#LaLigaSantander pic.twitter.com/JWO5w31W4a
Не забыли и о благодарности тренеру. Для Диего Симеоне это второй титул чемпиона Испании вместе с мадридцами.
HE'S DONE IT AGAIN! ????— LaLiga English (@LaLigaEN) May 22, 2021
????⚪️ @atletienglish's champions lift @Simeone aloft at the Estadio Jose Zorrilla! #LaLigaSantander pic.twitter.com/QwbVzrcrhi
Хотя и Луис Суарез сначала выставил в соцсеть крики радости...
CAMPEONESSSSSSSSSSSSSS????⚪️ @Atleti pic.twitter.com/T9tG7BzvXA— Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 22, 2021
...однако после финального свистка он не смог сдержать слез в разговоре с близкими по телефону. Для него это первый трофей Ла Лиги в первом же сезоне после того, как его
Tears of joy for @LuisSuarez9! ????— LaLiga English (@LaLigaEN) May 22, 2021
His 21 goals helped earn the #LaLigaSantander title for @atletienglish... ❤️???????? pic.twitter.com/X2WVDvlQqz
Завершающая стадия празднования перевернулась за пределы стадиона. Болельщики в прямом смысле носили на руках голкипера Яна Облака.
Напомним, что награждение чемпионов в Испании происходит в начале следующего сезона.
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