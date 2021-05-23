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ВИДЕО, как Атлетико праздновал чемпионство. Слезы, радость, болельщики

Испания
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ВИДЕО, как Атлетико праздновал чемпионство. Слезы, радость, болельщики

Атлетіко Мадрид/Автор невідомий

Новина українською

Мадридский "Атлетико" в 38 туре чемпионата Испании одержал волевую победу над "Вальядолидом" (2:1) и благодаря набранным трем очкам завоевал титул Ла Лиги.

Сразу после финального свистка "матрасники" начали праздновать полученный трофей.

Не забыли и о благодарности тренеру. Для Диего Симеоне это второй титул чемпиона Испании вместе с мадридцами.

Хотя и Луис Суарез сначала выставил в соцсеть крики радости...

...однако после финального свистка он не смог сдержать слез в разговоре с близкими по телефону. Для него это первый трофей Ла Лиги в первом же сезоне после того, как его выгнали из "Барселоны".

Завершающая стадия празднования перевернулась за пределы стадиона. Болельщики в прямом смысле носили на руках голкипера Яна Облака.

Напомним, что награждение чемпионов в Испании происходит в начале следующего сезона.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ла Лига
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