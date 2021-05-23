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В полуфинале Суперкубка Испании Реал встретится с Барселоной

Испания
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Уже известны участники турнира

В полуфинале Суперкубка Испании Реал встретится с Барселоной

Новина українською

Определились четыре участника Суперкубка Испании 2022. Ими стали "Атлетико", "Барселона", "Реал" и "Атлетик".

В Суперкубке участвуют чемпион Испании и обладатель Кубка Короля, а также серебряный призер Ла Лиги и финалист Кубка Короля.

Так, как по регламенту в 1/2 финала Суперкубка обладатель Кубка сыграет с клубом, который занял второе место в чемпионате, то в полуфинале болельщики будут наблюдать за “Эль-Классико”. В другом матче "Атлетико" будет противостоять "Атлетико" (чемпион страны против финалиста Кубка).

Матчи состоятся в январе 2022-го года.

Напомним, что уже третий раз Суперкубок Испании будет проходить по следующей схеме четырех команд. Первым обладателем трофея стал "Реал" в 2020-м, а через год "Атлетик" отобрал у мадридцев пальму первенства.

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В статье: Суперкубок Испании Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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