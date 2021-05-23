Дубль Реала Сосьедад во главе с Хаби Алонсо вышел в Сегунду

Вчера завершился один из решающих матчей плей-офф испанской Сегунды Б за право выступать дивизионом выше, в котором "Реал Сосьедад Б" под руководством Хаби Алонсо одержал волевую победу над "Альхесирасом".

Баски забили сами себе в начале второго тайма, а затем их соперники также ответили автоголом. Судьба матча решилась в дополнительное время: на 105 минуте встречи 18-летний Каррикабуру забил победный гол.

Это пока единственный дубль команды, который будет выступать в Сегунде в следующем сезоне. Сегодня состоится еще два финала, в одном из которых за выход во вторую Ла Лиги будет бороться еще один баскский коллектив "Атлетик Б".

Напомним, что Алонсо возглавил "Реал Сосьедад Б" летом 2019-го года. Ранее его связывали слухами с переходом в "Боруссию М", однако испанец продлил контракт с басками до 2022-го года.