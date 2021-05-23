Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубль Реала Сосьедад во главе с Хаби Алонсо вышел в Сегунду
Весомое достижение
Фото: Squawka / Автор – неизвестен
Вчера завершился один из решающих матчей плей-офф испанской Сегунды Б за право выступать дивизионом выше, в котором "Реал Сосьедад Б" под руководством Хаби Алонсо одержал волевую победу над "Альхесирасом".
Баски забили сами себе в начале второго тайма, а затем их соперники также ответили автоголом. Судьба матча решилась в дополнительное время: на 105 минуте встречи 18-летний Каррикабуру забил победный гол.
NORTASUNA ????#Zubieta | #AurreraReala pic.twitter.com/xBIsoCMkxi— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 22, 2021
Это пока единственный дубль команды, который будет выступать в Сегунде в следующем сезоне. Сегодня состоится еще два финала, в одном из которых за выход во вторую Ла Лиги будет бороться еще один баскский коллектив "Атлетик Б".
Напомним, что Алонсо возглавил "Реал Сосьедад Б" летом 2019-го года. Ранее его связывали слухами с переходом в "Боруссию М", однако испанец продлил контракт с басками до 2022-го года.
Популярное сейчас
- Яремчук заявил, что его повреждение оказалось незначительным
- Сборная Украины во второй раз в истории сыграет в белой форме
- В полуфинале Суперкубка Испании Реал встретится с Барселоной
- Семья Лионеля Месси давит на него по поводу переезда во Францию
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО