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Гризманн: Нам все еще больно. Надо работать
Игроку не нравится положение его команды
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал об атмосфере в команде после того, как "Барселона" упустила чемпионство:
"Нам все еще больно, мы проиграли в некоторых важных матчах. Теперь нужно отдохнуть и посмотреть, в чем можно прибавить в следующем сезоне, чтобы попытаться стать командой, которая может выиграть все.
Самым главным в последнем матче была победа. Но мы все равно разочарованы. Надо работать. Нужно хотеть работать и продолжать совершенствоваться", – сказал Гризманн.
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