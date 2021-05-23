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Гризманн: Нам все еще больно. Надо работать

Испания
(1 голосов)

Игроку не нравится положение его команды

Гризманн: Нам все еще больно. Надо работать

Новина українською

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал об атмосфере в команде после того, как "Барселона" упустила чемпионство:

"Нам все еще больно, мы проиграли в некоторых важных матчах. Теперь нужно отдохнуть и посмотреть, в чем можно прибавить в следующем сезоне, чтобы попытаться стать командой, которая может выиграть все.

Самым главным в последнем матче была победа. Но мы все равно разочарованы. Надо работать. Нужно хотеть работать и продолжать совершенствоваться", – сказал Гризманн.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Испания
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Источник:
sport.es

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Комментарии (4)
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Барселиниус (землянин)
23.05.2021 в 14:10
Валил бы ты из Барсы, болезный ты наш..
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Algrab (Костопiль)
23.05.2021 в 14:08
Нічого, в наступному сезоні буде ще більш "больней"...
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Spokoyno (Киев)
23.05.2021 в 13:41
Головне, що б не тільки тренер, але і гравці основи зрозуміли свій власний вклад у цей провал... Той же Антуан зіграв набагато нижче свого потенціалу... Тієї гри, яку він демонстрував в Атлетико та показує у збірній! Команда яка не виступає, як злагоджений оркестр рідко виборює трофеї.
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Барселиниус (землянин)
23.05.2021 в 14:12
Гризмана нах. Овчинка выделки не стоит.
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