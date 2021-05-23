Гризманн: Нам все еще больно. Надо работать

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал об атмосфере в команде после того, как "Барселона" упустила чемпионство:

"Нам все еще больно, мы проиграли в некоторых важных матчах. Теперь нужно отдохнуть и посмотреть, в чем можно прибавить в следующем сезоне, чтобы попытаться стать командой, которая может выиграть все.

Самым главным в последнем матче была победа. Но мы все равно разочарованы. Надо работать. Нужно хотеть работать и продолжать совершенствоваться", – сказал Гризманн.