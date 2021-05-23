Куман: Мы на пути к тому, чтобы Барса стала той командой, которой она когда-то была

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал об итогах прошедшего сезона:

"Завершили сезон победой! Мы оглядываемся назад на неспокойный год, в клубе многое произошло.

Мы на пути к тому, чтобы "Барса" стала той командой, которой она когда-то была", – прокомментировал Куман в инстаграме.