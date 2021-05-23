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Куман: Мы на пути к тому, чтобы Барса стала той командой, которой она когда-то была

Испания
(1 голосов)

Тренер команды настроен оптимистично

Куман: Мы на пути к тому, чтобы Барса стала той командой, которой она когда-то была

FCB

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал об итогах прошедшего сезона:

"Завершили сезон победой! Мы оглядываемся назад на неспокойный год, в клубе многое произошло.

Мы на пути к тому, чтобы "Барса" стала той командой, которой она когда-то была", – прокомментировал Куман в инстаграме.

Каталонцы в сезоне 2020/21 одержали 24 победы, 7 матчей сыграли вничью и 7 раз проиграли.

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В статье: Рональд Куман Барселона Испания
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Комментарии (3)
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prockop4uck (Киев)
23.05.2021 в 14:22
Я тоже очень скучаю за барсой 8-2. Надеюсь Куман доведет дело до прошлых "высот"
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Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 14:10
Енот.
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Барселиниус (землянин)
23.05.2021 в 14:07
А твой путь Куман на Амстердам. Ту-тууу.. Собирай чемоданы, шлемазл.
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