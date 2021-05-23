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Бэйл о смехе Азара после матча с Челси: Выглядело так, будто он убил кого-то
Но как сказал валлиец - это всего лишь игра
Marca
Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл высказался насчет
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Напомним, бельгиец после того матча обнимался и смеялся вместе с игроками "пенсионеров" Куртом Зума и Эдуардом Менди.
"Я видел это. Выглядело так, будто он только что убил кого-то. В конце концов, это просто игра", – рассказал валлиец.
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Источник:The Times
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