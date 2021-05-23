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Бэйл о смехе Азара после матча с Челси: Выглядело так, будто он убил кого-то

Испания
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Но как сказал валлиец - это всего лишь игра

Бэйл о смехе Азара после матча с Челси: Выглядело так, будто он убил кого-то

Marca

Новина українською

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл высказался насчет поведения Эдена Азара после ответного полуфинала ЛЧ между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

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Напомним, бельгиец после того матча обнимался и смеялся вместе с игроками "пенсионеров" Куртом Зума и Эдуардом Менди.

"Я видел это. Выглядело так, будто он только что убил кого-то. В конце концов, это просто игра", – рассказал валлиец.

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В статье: Гарет Бэйл Эден Азар Реал (Мадрид) Зума
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Источник:
The Times

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