Бэйл о смехе Азара после матча с Челси: Выглядело так, будто он убил кого-то

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл высказался насчет поведения Эдена Азара после ответного полуфинала ЛЧ между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

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Напомним, бельгиец после того матча обнимался и смеялся вместе с игроками "пенсионеров" Куртом Зума и Эдуардом Менди.