  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вальядолид уволил тренера и спортивного директора после вылета из Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вальядолид уволил тренера и спортивного директора после вылета из Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Клуб пошел на радикальные изменения

Вальядолид уволил тренера и спортивного директора после вылета из Ла Лиги

Новина українською

После вылета из Ла Лиги "Реал Вальядолид" решил уволить главного тренера клуба Серхио Гонсалеса и спортивного директора Мигеля Гомеса.

"Реал Вальядолид" объявляет о расторжении контракта с тренером первой команды Серхио Гонсалесом и ее спортивным директором Мигелем Анхелем Гомесом после понижения команды во Второй дивизион. "Реал Вальядолид" подчеркивает их приверженность и преданность делу на протяжении всего времени, пока они были с клубом, и желает им наилучших личных и профессиональных успехов в будущем", - говорится в заявлении команды.

"Вальядолид" в 38 турах испанского чемпионата набрал 31 очко, выиграв всего 5 матчей в сезоне, и занял 19-е место в таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вальядолид (Испания) Серхио Гонсалес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...