Вальядолид уволил тренера и спортивного директора после вылета из Ла Лиги

После вылета из Ла Лиги "Реал Вальядолид" решил уволить главного тренера клуба Серхио Гонсалеса и спортивного директора Мигеля Гомеса.

"Реал Вальядолид" объявляет о расторжении контракта с тренером первой команды Серхио Гонсалесом и ее спортивным директором Мигелем Анхелем Гомесом после понижения команды во Второй дивизион. "Реал Вальядолид" подчеркивает их приверженность и преданность делу на протяжении всего времени, пока они были с клубом, и желает им наилучших личных и профессиональных успехов в будущем", - говорится в заявлении команды.