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Вальядолид уволил тренера и спортивного директора после вылета из Ла Лиги
Клуб пошел на радикальные изменения
После вылета из Ла Лиги "Реал Вальядолид" решил уволить главного тренера клуба Серхио Гонсалеса и спортивного директора Мигеля Гомеса.
"Реал Вальядолид" объявляет о расторжении контракта с тренером первой команды Серхио Гонсалесом и ее спортивным директором Мигелем Анхелем Гомесом после понижения команды во Второй дивизион. "Реал Вальядолид" подчеркивает их приверженность и преданность делу на протяжении всего времени, пока они были с клубом, и желает им наилучших личных и профессиональных успехов в будущем", - говорится в заявлении команды.
"Вальядолид" в 38 турах испанского чемпионата набрал 31 очко, выиграв всего 5 матчей в сезоне, и занял 19-е место в таблице.
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