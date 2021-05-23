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Соль заинтересовал еще один клуб из Сегунды
От "Динамо" пока новостей нет
Eldorsal / Автор неизвестен
Форвард "Тенерифе" Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", заинтересовал клуб испанской Сегунды "Райо Вальекано".
Как сообщает издание ElDorsal, испанский нападающий входит в шорт-лист "Райо", но представители клуба пока не выходили на контакт с Франом.
Текущий сезон 29-летний Соль проводит на правах аренды в "Тенерифе", в футболке которого за 41 матч забил 11 мячей и оформил 2 ассиста.
Перед последним туром второго по силе испанского дивизиона "Райо" занимает 7-е место, а "Тенерифе" располагается на 11-й позиции в турнирной таблице. Киевское "Динамо" же завершило данный сезон "золотым треблом" в Украине.
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