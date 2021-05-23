Барса ищет конкурента Альбе и заинтересована в Госенсе из Аталанты

Каталонская "Барселона" ищет кандидатов на позицию левого флангового защитника, чтобы создать конкуренцию Жорди Альбе.

Испанское издание Diario Sport сообщает, что Робин Госенс из "Аталанты" попал в сферу интересов "Барсы". Немец привлек внимание "сине-гранатовых" своей универсальностью, возможностю сыграть в схеме с 3-мя и 4-мя центрбэками, а также нацеленностью на атакующие действия команды.

Лично в игроке заинтересован нынешний наставник "Барсы" Рональд Куман. Сам игрок также хочет попробовать свои силы в гранде и бороться за титулы.

Текущий контракт Робина с "Аталантой" действует до 2022 года, с опцией продления еще на год. Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер 26-летнего Госенса в 35 млн евро.

За немецким футболистом также следят туринский "Ювентус", "Интер" и "Милан", а также "Ман Сити".

В текущем сезоне во всех турнирах Госенс принял участие в 43 матчах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и 8 голевых передач.