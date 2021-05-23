Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса ищет конкурента Альбе и заинтересована в Госенсе из Аталанты
Куману понравился универсализм немца
Каталонская "Барселона" ищет кандидатов на позицию левого флангового защитника, чтобы создать конкуренцию Жорди Альбе.
Испанское издание Diario Sport сообщает, что Робин Госенс из "Аталанты" попал в сферу интересов "Барсы". Немец привлек внимание "сине-гранатовых" своей универсальностью, возможностю сыграть в схеме с 3-мя и 4-мя центрбэками, а также нацеленностью на атакующие действия команды.
Лично в игроке заинтересован нынешний наставник "Барсы" Рональд Куман. Сам игрок также хочет попробовать свои силы в гранде и бороться за титулы.
Текущий контракт Робина с "Аталантой" действует до 2022 года, с опцией продления еще на год. Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансфер 26-летнего Госенса в 35 млн евро.
За немецким футболистом также следят туринский "Ювентус", "Интер" и "Милан", а также "Ман Сити".
В текущем сезоне во всех турнирах Госенс принял участие в 43 матчах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и 8 голевых передач.
Популярное сейчас
- Официально: Яя Туре покинул Олимпик
- Давний обидчик Металлиста, недавний соперник Динамо. Известно, с кем точно не сыграет Заря в квалификации ЛЕ
- Сборная Украины во второй раз в истории сыграет в белой форме
- Атлетико Мадрид - чемпион Испании-2021
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО