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Барселона продлила контракт с Пучем

Испания
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Игрок хочет дальше выступать в Каталонии

Барселона продлила контракт с Пучем

Новина українською

Полузащитник испанской "Барселоны" Рики Пуч останется в клубе. Он продлил контракт со своей командой. Как пишет Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" активировали опцию автоматического продления соглашения.

Контракт с молодым игроком продлен на два года, до 2023-го. Сам же Пуч хочет остаться в "Барсе", поэтому в январе клуб отклонил два предложения по аренде.

В завершившемся сезоне Ла Лиги на его счету 14 матчей и один гол в составе "сине-гранатовых".

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В статье: Барселона Испания Рики Пуч
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Источник:
FabrizioRomano

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