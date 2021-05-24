Без Месси никак. Символическая сборная испанской Примеры по версии Роберто Моралеса

Известный комментатор и журналист Роберто Моралес называет свою символическую сборную Чемпионата Испании, который в сезоне 2020/21 выиграл мадридский "Атлетико".

Вратарь

На этой позиции всегда в топ-3 будет Ян Облак, а в чемпионском сезоне и подавно. Его постоянные конкуренты Тибо Куртуа и Марк-Андре тер Штеген в этот раз не выдали блестящих отрезков, хотя и отработали на своем высоком уровне. Марокканец Буну из "Севильи" определенное время пропустил из-за травмы и не спасал так, как на финишной прямой прошлогодней Лиги Европы. Несколько сдал голкипер сборной Испании Унаи Симон, а выступлениям Руи Силвы и Серхио Асенхо не хватало выдающихся поединков, матчей, запоминающихся именно благодаря вратарю.

У Облака есть и титул, и наименьшее количество пропущенных мячей в лиге среди основных вратарей, и два отраженных пенальти.

Правый защитник

Два представителя "золотой тройки" клубов могли бы претендовать на победу в этой номинации, но каждый по своим причинам не дотянул. Кирану Трипьеру помешала дисквалификация за участие в старой авантюре - ставке на собственный переход в "Атлетико". Без нее сезон англичанина выглядел бы целостным, тем более что руководители "матрасников" хорошо знали в свое время зачем берут парня. Систему игры они готовы настроить так, чтобы главные козыри этого фулбэка с запасом перекрывали его недостатки.

Сержиньо Дест наконец закрыл такую ​​проблемную для "Барселоны" позицию (с ней мучались после отъезда Дани Алвеса). Уже сейчас он серьезный актив каталонцев, который будет только расти.

Но наиболее мощно из всех правых беков сезон, на мой взгляд, провел Эмерсон из "Бетиса". Все, чем парень отличался до приезда в Испанию (напомню, что покупали его "Барселона" и "Бетис" на двоих), в сезоне 2020/2021 он продемонстрировал в полной мере и поэтому кандидат в сборную. Важно также, что его клуб наконец не смутил своих сторонников, как частенько случалось.

Центральные защитники

Здесь даже трудно назвать парочку претендентов кроме двух. Жюль Кюнде и Стефан Савич провели очень успешный для себя чемпионат. Быстрый француз продолжил прогрессировать и уже он, а не Диего Карлос, как год назад, выглядит столпом обороны "Севильи". Савич же герой во всех смыслах: чемпион, лучший в своей защите, носитель огромного опыта и пример стойкости. Без него трудно представить чемпионство "Атлетико", ведь сильнейший защитник Хосеми Хименес немало пропускал после повреждений, а затем тяжело набирал форму. В паре с ним Савич традиционно отвечает за силовые акции, но в этом сезоне приходилось брать на себя и функцию главного стратега звена, что Стефан делал умело.

В командах середины и нижней части турнирной таблицы не нашлось своих героев на эту позицию, хотя в позапрошлом сезоне таким был Джене Дакунан, еще раньше Димитриос Циовас.

Левый защитник

Проблемы с формой Ренана Лоди заставили Диего Симеоне слева искать новые варианты, и он настойчиво давал шансы Эрмосо. Сначала это не выглядело хорошо, но со временем прижилось довольно успешно. Игрок стал гибридным левым беком и сама конструкция "Атлетико" мгновенно могла переключить как с обычной четверки защитников на вариант с тремя центральными. Эрмосо хорошо играет один в один, прекрасно продвигает мяч, научился плодотворно взаимодействовать с Янником Карраско. Все это заставило взглянуть на пребывание питомца мадридского "Реала" в другом столичном клубе с перспективой, которая не просматривалась раньше. И все же лучшим левым стоит еще раз признать Жорди Альбу. В команде осталось четверо "сенаторов", людей со времен Гвардиолы и тотальных побед. В этом чемпионате стабильно тянули команду только Альба и Месси. Еще надо большие комплименты?

Опорный полузащитник

Я вижу только двух, это если не совать в список Бускетса, футболиста, критически важного для "Барселоны", но Сержио сейчас понемногу сдает, что не отрицают даже сторонники "Кулес".

Начнем с не раскрученного парня. Ренато Тапия, сборная Перу, "Сельта", 25 лет. Футболист с четким пасом, хорошим чувством дистанции, боевыми качествами и умением хорошо помогать защитникам. Такая же помощь в "Сельте" всегда востребована, тем более модель игры с Эдуардо "Чачей" Кудетом стала очень агрессивной и блок защиты поднят высоко. Показательно, что Тапия временами выбирали мишенью для коллективного прессинга, работали против него персонально. Он под таким давлением иногда ошибался, но чаще выходил с честью.

Но лучшим все равно остается Каземиро. Как-то трудно представить "Реал" именно без него. То есть представить легко, но без бразильца для фанов "сливочных" это слишком плохие воспоминания.

Полузащитники

Еще две позиции в виртуальной команде 2020/2021 отдадим хавбекам без деления на уклон в разрушение или креатив. Да и всегда ли это распределение следует вести? Вот возьмите человека, которого смело можно назвать главным героем сезона. Маркос Льоренте (12 голов, 11 результативных передач). Он в прошлом сезоне был исключительно опорником, сейчас еще и форвард, крайний хавбек и полузащитник с универсальными функциями. Выход из роли чистого разрушителя раскрыл его скоростные качества, продемонстрировал агрессию в атаке. Насколько же его игровой подъем понадобился в то время, когда воспитанники "Атлетико", выдающиеся игроки Коке и Сауль, словно сговорившись, провели очень тяжелый сезон, а латиноамериканцы Торрейра и Эррера были не более чем запасными.

Под стать ему следует поставить ветерана Луку Модрича. Если в Лиге Чемпионов выдающиеся перфомансы устраивал Тони Кроос, то в Примере больше всего запомнился хорват. Последний гол "Реала" в сезоне был его.

Форварды

Для нападающих возьмем три места. Список претендентов довольно четко очерченный Месси, Бензема, Морено и Аспасом. Плюс один теневой герой, которого я вспомню в конце.

Из других можно вспомнить еще Луиса Суареса, автора золотого гола "Атлетико", человека который убрали из "Барселоны", а он остался победителем. Однако в ситуации уругвайца больше драматургии, чем суперигры, что ни в коей мере не принижает его способности. Просто он может действовать более качественно.

Получается, что места Карима Бензема и Лионеля Месси де-факто бесспорны. Можно измерять их вклад сугубо в цифровых показателях, можно в воздействии на игру их клубов. Зависимость "Реала" от француза на острие еще больше, чем в свое время от Криштиану Роналду. В этом сравнении я не о классе футболистов, очевидно космический у португальца, а именно о том, что Бензема мог помочь, когда мяч не шел в ворота после ударов КриРо, а ему самому уже некому помочь или подменить.

С Месси все просто - не все видели или представляют "Барселону" без него. Для звезд такого масштаба в таком возрасте есть только один минус в оценках слишком требовательных болельщиков - они сравнивают этих легенд с ними самими же на пике карьеры. То есть, всегда, когда поднимается волна критики Месси он предстает перед записями своей же игры, голов за сезон и побед в Лиге Чемпионов. Объективно он икона Примеры, а не музейный экспонат. Все равно никто не может роль 10-ки и 9-ки и еще нескольких номеров одновременно выполнить в режиме "Месси".

Получается, что альтернативой должен быть Аспас или, еще более вероятно, Морено. Но мой выбор несколько другой. Тем более у Жерара впереди финал Лиги Европы и он там может взять титул и вывести команду в Лигу Чемпионов.

Стоит внимательно посмотреть на выступление Анхеля Корреа. Аргентинец в клубе с 2014-го года. Его ценят, но по своим игровым характеристикам он почему-то не совсем вписывался в общие командные действия. На родине в составе "Сан Лоренцо" он был брошенным на произвол судьбы нападающим, быстрым, техничным. Его взаимодействие с партнерами было сведено к минимуму, а если и случалась, то они подстраивались под Анхеля. В Мадриде все иначе и Корреа никогда не отказывался от новых ролей, пусть разобраться с ними было нелегко. Именно в чемпионском сезоне он сделал новый качественный шаг в команде Симеоне. Не все клеилось у Суареса, порой совершенно терялся Феликс, аргентинец же всегда приносил пользу, как в атаке, так и на месте правого крайнего полузащитника. Его цифры следующие: 29 матчей, 9 голов и 8 результативных передач. Особенно много Корреа дал команде на финишном отрезке чемпионата и был лучший в золотом поединке против "Вальядолида".

Облак - Эмерсон, Кюнде, Савич, Альба - Каземиро, Льоренте, Модрич - Месси, Бензема, Корреа

Открытие сезона

Легкий Брайан Хиль провел первый полноценный взрослый сезон. Его "Эйбар" вылетел из Примеры, но атакер попал в сборную Луиса Энрике и теперь вернется в родную "Севилью". Казалось бы, кто как не он открытия чемпионата? Тем более у Брайана достаточно тяжелая история подъема во взрослый футбол из глубин настоящей бедности и невзгод. Но мой выбор - это другой игрок атаки из клуба, который вылетел. Рафа Мир, 23 года. Играл за "Уэску" (13 голов из 34 командных). Крепкий, быстрый, умный центрфорвард. Его ждали в испанской элите, ведь разговоров о футболисте на молодежном уровне было много. Он побывал в "Барселоне", "Валенсии", съездил в Англию, принадлежит "Вулверхэмптону". Сейчас он игрок с большим перспективами на уровне крупных клубов и сборной. Особенно последней, где не наблюдается перебора форвардов-голеадоров высокого класса.