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Эден Азар хочет сменить клуб в ближайшее трансферное окно
Эден может вернуться в Челси
Photo by Fran Santiago, Getty Images
По информации El Chiringuito TV, 30-летний Эден Азар склоняется к варианту возвращения в лондонский "Челси", где он играл до переезда в испанскую столицу. Эден уверен, что потенциальный трансфер форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе окончательно выбьет его из состава "Реала".
Ранее, согласно различным инсайдам, поступала информация о том, что в стане "аристократов" совершенно не против возвращения бельгийского вингера.
В сезоне-2020/2021 на клубном уровне он провел за "Реал" во всех турнирах 21 матч, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
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