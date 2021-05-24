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Эден Азар хочет сменить клуб в ближайшее трансферное окно

Испания
(1 голосов)

Эден может вернуться в Челси

Эден Азар хочет сменить клуб в ближайшее трансферное окно

Photo by Fran Santiago, Getty Images

Новина українською

По информации El Chiringuito TV, 30-летний Эден Азар склоняется к варианту возвращения в лондонский "Челси", где он играл до переезда в испанскую столицу. Эден уверен, что потенциальный трансфер форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе окончательно выбьет его из состава "Реала".

Ранее, согласно различным инсайдам, поступала информация о том, что в стане "аристократов" совершенно не против возвращения бельгийского вингера.

В сезоне-2020/2021 на клубном уровне он провел за "Реал" во всех турнирах 21 матч, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
24.05.2021 в 17:32
Один из, если не самый провальный трансфер, последних лет в мире.
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Не РЕАЛист (повезло)
24.05.2021 в 17:45
Ему уже тридцать и постоянно травмы. Куда уже уходить? Подоил бы ещё мадридскую коровку с Бэйлом.))
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