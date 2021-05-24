Эден Азар хочет сменить клуб в ближайшее трансферное окно

По информации El Chiringuito TV, 30-летний Эден Азар склоняется к варианту возвращения в лондонский "Челси", где он играл до переезда в испанскую столицу. Эден уверен, что потенциальный трансфер форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе окончательно выбьет его из состава "Реала".

Ранее, согласно различным инсайдам, поступала информация о том, что в стане "аристократов" совершенно не против возвращения бельгийского вингера.

В сезоне-2020/2021 на клубном уровне он провел за "Реал" во всех турнирах 21 матч, забил 4 гола, сделал 1 ассист.