Вратарь Барселоны может перейти в Английскую премьер-лигу

Голкипер испанской "Барселоны" Нето в межсезонье может продолжить карьеру в АПЛ.

Английский "Вест Хэм Юнайтед" не прочь приобрести 31-летнего бразильца ради будущего участия в Лиге Европы.

Mundo Deportivo отмечает, что каталонцы готовы продать Нето за 12 млн евро, чтобы, в частности, разгрузить расходы на заработную плату.

Контракт вратаря с "Барсой" рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне 2020/21 Нето сыграл 12 поединков, пропустил 8 голов, 6 матчей сыграл без пропущенных.

Вратари "Вест Хэм Юнайтед" - 36-летний Лукаш Фабиански, 34-летний Даррен Рэндолф, а также 35-летний Дэвид Мартин.