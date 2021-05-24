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Вратарь Барселоны может перейти в Английскую премьер-лигу
Будущий одноклубник Ярмоленко
Голкипер испанской "Барселоны" Нето в межсезонье может продолжить карьеру в АПЛ.
Английский "Вест Хэм Юнайтед" не прочь приобрести 31-летнего бразильца ради будущего участия в Лиге Европы.
Mundo Deportivo отмечает, что каталонцы готовы продать Нето за 12 млн евро, чтобы, в частности, разгрузить расходы на заработную плату.
Контракт вратаря с "Барсой" рассчитан до июня 2023 года.
В сезоне 2020/21 Нето сыграл 12 поединков, пропустил 8 голов, 6 матчей сыграл без пропущенных.
Вратари "Вест Хэм Юнайтед" - 36-летний Лукаш Фабиански, 34-летний Даррен Рэндолф, а также 35-летний Дэвид Мартин.
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