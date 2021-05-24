Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
40-летний Хоакин Санчес останется в Реал Бетис
Еще на полгода
Фото: Твіттер Реал Бетіс
Капитан "Реал Бетис» Хоакин Санчес продолжит выступать за клуб из города Севилья.
Футболист, которому 21 июля исполнится 40 лет, продлил контракт до 2022 года.
Хоакин - воспитанник "Реал Бетис". Он выступает за клуб во второй раз. Впервые он провел в команде 7 лет (с 1999 по 2006-й), второй - с 2015-го.
В этом сезоне Хоакин на позиции правого вингера (иногда атакующий хавбек либо левый вингер) сыграл 30 поединков в сезоне, забил 2 гола, отдал 6 ассистов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Довбык на голову сильнее Беседина - эксперт
- Экс-тренер Кличко заявил, что Ломаченко стал олимпийским чемпионом за взятку
- Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Украина - Бахрейн
- Атлетико Мадрид - чемпион Испании-2021
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...