40-летний Хоакин Санчес останется в Реал Бетис

Капитан "Реал Бетис» Хоакин Санчес продолжит выступать за клуб из города Севилья.

Футболист, которому 21 июля исполнится 40 лет, продлил контракт до 2022 года.

Хоакин - воспитанник "Реал Бетис". Он выступает за клуб во второй раз. Впервые он провел в команде 7 лет (с 1999 по 2006-й), второй - с 2015-го.

В этом сезоне Хоакин на позиции правого вингера (иногда атакующий хавбек либо левый вингер) сыграл 30 поединков в сезоне, забил 2 гола, отдал 6 ассистов.