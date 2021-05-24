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40-летний Хоакин Санчес останется в Реал Бетис

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40-летний Хоакин Санчес останется в Реал Бетис

Фото: Твіттер Реал Бетіс

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Капитан "Реал Бетис» Хоакин Санчес продолжит выступать за клуб из города Севилья.

Футболист, которому 21 июля исполнится 40 лет, продлил контракт до 2022 года.

Хоакин - воспитанник "Реал Бетис". Он выступает за клуб во второй раз. Впервые он провел в команде 7 лет (с 1999 по 2006-й), второй - с 2015-го.

В этом сезоне Хоакин на позиции правого вингера (иногда атакующий хавбек либо левый вингер) сыграл 30 поединков в сезоне, забил 2 гола, отдал 6 ассистов.

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В статье: Бетис (Севилья) Хоакин Санчес
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