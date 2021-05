35-летний Лука Модрич продлил контракт с мадридским Реалом

Хорватский полузащитник Лука Модрич продолжит выступать за мадридский "Реал". 35-летний ветеран продлил свой трудовой договор с "меренгами" на год, до лета 2022-го.

Модрич защищает цвета "сливочных" с 2012 года. До этого он играл за "Динамо" (Загреб), в аренде в клубах "Зриньски" и "Интер" (Запрешич) в начале карьеры. В 2008-м Лука переехал в лондонский "Тоттенхэм".

OFFICIAL: Luka Modric has agreed a new Real Madrid deal until 2022 ???? pic.twitter.com/PRg60FB6MG