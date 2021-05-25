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35-летний Лука Модрич продлил контракт с мадридским Реалом

Испания
(1 голосов)

Обладатель Золотого мяча, на секундочку

35-летний Лука Модрич продлил контракт с мадридским Реалом

Real

Новина українською

Хорватский полузащитник Лука Модрич продолжит выступать за мадридский "Реал". 35-летний ветеран продлил свой трудовой договор с "меренгами" на год, до лета 2022-го.

Модрич защищает цвета "сливочных" с 2012 года. До этого он играл за "Динамо" (Загреб), в аренде в клубах "Зриньски" и "Интер" (Запрешич) в начале карьеры. В 2008-м Лука переехал в лондонский "Тоттенхэм".

В 2018 году Модрич стал первым хорватским игроком, который получил приз лучшему футболисту года в Европе, а также награды The Best FIFA Men’s Player и Золотой мяч. В 2019-м Лука стал первым хорватским футболистом, получившим награду Golden Foot.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
25.05.2021 в 13:58
Обладатель Золотого мяча, ну разве шо на секундочку...
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