35-летний Лука Модрич продлил контракт с мадридским Реалом

Хорватский полузащитник Лука Модрич продолжит выступать за мадридский "Реал". 35-летний ветеран продлил свой трудовой договор с "меренгами" на год, до лета 2022-го.

Feliz y orgulloso de seguir vistiendo la camiseta del mejor equipo del mundo. ✍️❤️???? #HalaMadrid pic.twitter.com/H4Hq6cpXpR — Luka Modrić (@lukamodric10) May 25, 2021

Модрич защищает цвета "сливочных" с 2012 года. До этого он играл за "Динамо" (Загреб), в аренде в клубах "Зриньски" и "Интер" (Запрешич) в начале карьеры. В 2008-м Лука переехал в лондонский "Тоттенхэм".

OFFICIAL: Luka Modric has agreed a new Real Madrid deal until 2022 ???? pic.twitter.com/PRg60FB6MG — Goal (@goal) May 25, 2021

В 2018 году Модрич стал первым хорватским игроком, который получил приз лучшему футболисту года в Европе, а также награды The Best FIFA Men’s Player и Золотой мяч. В 2019-м Лука стал первым хорватским футболистом, получившим награду Golden Foot.