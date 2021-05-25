Реал объявит об отставке Зидана и приходе нового тренера

Француз Зинедин Зидан покинет пост главного тренера мадридского "Реала".

По информации источника El Partidazo de COPE, мадридский клуб объявит об уходе специалиста на следующей неделе.

Зидана на посту главного тренера "Реала" заменит Массимилиано Аллегри, ранее работавший с "Ювентусом" и "Миланом".

В этом сезоне "Реал Мадрид" не выиграл ни одного титула, но занял по итогам сезона 2 место в Ла Лиге.

Зидан работает с клубом с 2019 года. Также он успешно тренировал команду в 2016-2018 годах.