  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал объявит об отставке Зидана и приходе нового тренера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал объявит об отставке Зидана и приходе нового тренера

Испания
(3 голосов)
Реал объявит об отставке Зидана и приходе нового тренера

gazeta

Новина українською

Француз Зинедин Зидан покинет пост главного тренера мадридского "Реала".

По информации источника El Partidazo de COPE, мадридский клуб объявит об уходе специалиста на следующей неделе.

Зидана на посту главного тренера "Реала" заменит Массимилиано Аллегри, ранее работавший с "Ювентусом" и "Миланом".

В этом сезоне "Реал Мадрид" не выиграл ни одного титула, но занял по итогам сезона 2 место в Ла Лиге.

Зидан работает с клубом с 2019 года. Также он успешно тренировал команду в 2016-2018 годах.

Читайте такжеРауль - не главный кандидат на должность коуча Реала. Есть итальянец
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...