Фернандо Торрес возвращается в футбол

Легенда испанского футбола 37-летний нападающий Фернандо Торрес оставил интригующее сообщение в Инстаграме.

Я наслаждаюсь жизнью только тогда, когда играю. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу я сообщу, где.

Фернандо завершил карьеру в 2019 году. Последним его клубом был японский "Саган Тосу". За время профессиональной карьеры, с 2001 года выступал в английских "Ливерпуле" и "Челси", итальянском "Милане" и на родине - в составе мадридского "Атлетико".

Игрок известен по прозвищу "Эль-Ниньо", является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, лучшим бомбардиром Евро-2012.