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Фернандо Торрес возвращается в футбол
"Эль-Ниньо"
Легенда испанского футбола 37-летний нападающий Фернандо Торрес оставил интригующее сообщение в Инстаграме.
Я наслаждаюсь жизнью только тогда, когда играю. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу я сообщу, где.
Фернандо завершил карьеру в 2019 году. Последним его клубом был японский "Саган Тосу". За время профессиональной карьеры, с 2001 года выступал в английских "Ливерпуле" и "Челси", итальянском "Милане" и на родине - в составе мадридского "Атлетико".
Игрок известен по прозвищу "Эль-Ниньо", является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, лучшим бомбардиром Евро-2012.
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