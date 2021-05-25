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Фернандо Торрес возвращается в футбол

Испания
(1 голосов)

"Эль-Ниньо"

Фернандо Торрес возвращается в футбол

Новина українською

Легенда испанского футбола 37-летний нападающий Фернандо Торрес оставил интригующее сообщение в Инстаграме.

Я наслаждаюсь жизнью только тогда, когда играю. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу я сообщу, где.

Фернандо завершил карьеру в 2019 году. Последним его клубом был японский "Саган Тосу". За время профессиональной карьеры, с 2001 года выступал в английских "Ливерпуле" и "Челси", итальянском "Милане" и на родине - в составе мадридского "Атлетико".

Игрок известен по прозвищу "Эль-Ниньо", является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, лучшим бомбардиром Евро-2012.

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В статье: Фернандо Торрес
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