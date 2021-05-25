Возвращение домой. Полузащитник Дани Себальос попрощался с Арсеналом

Испанский центральный полузащитник Дани Себальос покинет английский "Арсенал" после завершения срока аренды из мадридского "Реала". Будет это 30 июня.

24-летний игрок выразил благодарность лондонскому клубу за поддержку в течение сложного сезона. Он сыграл 40 поединков во всех соревнованиях.

За то, что клуб принял меня с такой любовью с самого первого дня, когда я надел эту футболку. За то, что позволил мне почувствовать, что я нужен, и позволил мне быть частью своей семьи все это время.