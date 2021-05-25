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Возвращение домой. Полузащитник Дани Себальос попрощался с Арсеналом

Испания
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Отыграл весь сезон

Возвращение домой. Полузащитник Дани Себальос попрощался с Арсеналом

Фото: Інстаграм Дані Себальйоса

Новина українською

Испанский центральный полузащитник Дани Себальос покинет английский "Арсенал" после завершения срока аренды из мадридского "Реала". Будет это 30 июня.

24-летний игрок выразил благодарность лондонскому клубу за поддержку в течение сложного сезона. Он сыграл 40 поединков во всех соревнованиях.

За то, что клуб принял меня с такой любовью с самого первого дня, когда я надел эту футболку. За то, что позволил мне почувствовать, что я нужен, и позволил мне быть частью своей семьи все это время.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Дани Себальос
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