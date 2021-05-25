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Официально: УЕФА возбудил дела против Ювентуса, Реала и Барселоны
Главная футбольная организация Европы сообщила об открытии дел против трех клубов - испанских "Барселоны" и "Реала", а также итальянского "Ювентуса".
Причиной указано возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА из-за проекта Европейской Суперлиги.
В целом ее создали 12 клубов, но только "Ювентус", "Барселона" и "Реал" до сих пор остаются в составе Европейской Суперлиги, остальные - вышли и будут наказаны только финансовым штрафом, который УЕФА потратит на развитие детского футбола.
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