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Официально: УЕФА возбудил дела против Ювентуса, Реала и Барселоны

Испания
(1 голосов)
Официально: УЕФА возбудил дела против Ювентуса, Реала и Барселоны

Новина українською

Главная футбольная организация Европы сообщила об открытии дел против трех клубов - испанских "Барселоны" и "Реала", а также итальянского "Ювентуса".

Причиной указано возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА из-за проекта Европейской Суперлиги.

В целом ее создали 12 клубов, но только "Ювентус", "Барселона" и "Реал" до сих пор остаются в составе Европейской Суперлиги, остальные - вышли и будут наказаны только финансовым штрафом, который УЕФА потратит на развитие детского футбола.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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Комментарии (2)
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hardcorepwnz (Украина)
25.05.2021 в 23:47
Да вообще без проблем, только вместе с указанными коллективами не забудьте применить санкции к МС и ПСЖ за нарушение финансового фэйр-плей, на что УЕФА успешно закрыло глаза.
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йоперний театр (Наш футбол)
26.05.2021 в 00:38
Да ниче они не сделают, ни тем, ни етим.
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