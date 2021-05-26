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Пророк в своем отечестве, или Три заграничных провала Унаи Эмери
Страны три, а результат один
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan
И зачем он вообще поперся в Россию?
В 2012 году Эмери был одним из самых перспективных тренеров Испании. Он вывел "Лорку" из Сегунды-Б в Сегунду; затем поднял "Альмерию" из Сегунды в Примеру; с "Валенсией" же три года кряду финишировал третьим сразу за "Реалом" Моуриньо и "Барселоной" Пепа.
С таким резюме можно было найти вариант получше "Спартака", но ему удвоили зарплату - с 1,2 млн в год до 2,4 - и Эмери отправился в Москву.
Поначалу выглядело так, будто он приехал в забитую глубинку учить аборигенов игре в мяч. Эмери проводил тренировки сразу на трех полях; во время занятий широко использовал надувные фигуры; разбирал на видео каждый эпизод, даже вбросы мяча из-за боковой. Артем Дзюба был поражен:
"Предсезонная подготовка у Эмери очень отличается. Это человек, который очень много внимания уделяет всему – и стандартам, и аутам. Очень интересно. Все у него расписано прям до мельчайших деталей".
Всего лишь через три месяца этот же Дзюба скажет легендарную фразу про "тренеришку", а уже 25 ноября Валерий Карпин объявит об увольнении Эмери под бурные аплодисменты журналистов.
Это был жуткий провал. 0:5 с "Зенитом", 1:5 с "Динамо", даже "Барселоне", которой в те годы проиграть было не зазорно, "Спартак" умудрился уступить с позором, оказавшись не в состоянии хотя бы на пару минут отобрать мяч.
Эмери стоял у бровки, ничего не понимая. Формально он был тренером, но по факту каждую секунду в России пребывал в вакууме - жил на базе, не завел друзей, толком ни с кем не общался из-за языкового барьера. Даже про "тренеришку" он узнал лишь в 2017 году на пресс-конференции от журналистов.
Впоследствии в автобиографии Унаи напишет, что главной причиной неудачи стало отсутствие поддержки от руководства:
"Карпин не помогал мне ни капли. Однажды он созвал совещание и принялся атаковать мой штаб. С тех пор мы находились в ссоре. С другой стороны, Дзюба настраивал игроков и журналистов против меня. Он стал это делать сразу после того, как я урезал его игровое время. Я остался совсем один, без возможности что-либо сделать".
Карпин же оправдывался, что наехал на Эмери лишь раз - когда тот пожаловался, что хлеб на базе не похож на испанский. Мутная история.
Зализывать раны Эмери отправился на родину, в "Севилью", с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы в 2014-16 годах, среди прочих одолев в финале и наш "Днепр".
О России больше не вспоминали - все эти Дзюбы, Карпины и прочие Федуны выглядели мелкими и незначительными на фоне новых европейских успехов. Перед Эмери открылись все двери - и он выбрал самую роскошную, подписался в "ПСЖ", а там наломал столько дров…
“Happy Anniversary to me. One year in the cupboard is worth celebrating.”— Football Tweet (@Football__Tweet) April 6, 2018
- Hatem Ben Arfa after playing his last competitive match exactly one year ago. pic.twitter.com/zDppxxOwsW
Взять хотя бы его французский - над произношением Эмери смеялась вся страна. Это было примерно, как украинский Азарова, только еще непонятнее.
Баск промахнулся с трансферами - по его указанию из Испании привезли Крыховяка и Хесе; по итогу поляк десяток раз вышел на замену и заканчивал сезон в "Вест Броме", а Хесе в Париже опустился настолько, что не играл пару лет и сейчас бегает где-то в Сегунде. Не порадовала боссов и ссора Эмери с Бен-Арфа, которому Париж потом еще два года выплачивал зарплату, хотя Хатем по решению тренера не участвовал даже в тренировках.
В этом бардаке раздевалка разбилась на бразильцев и "остальных", и когда "Монако" с появлением Килиана Мбаппе рванул вперед, Париж не был готов ответить.
То же, что произошло в ЛЧ, и подавно вошло в историю. "Ла Ремонтада" - так говорят каталонцы. В Париже этот вечер предпочитают не обсуждать вовсе.
Эмери недавно сказал, что к 1:6 привели ошибки арбитра Дениза Айтекина, но ничего бы не случилось без "шикарного" настроя его игроков. В сеть попало видео, на котором Блез Матюиди и Юлиан Дракслер в преддверии матча соглашались проиграть 1:5, лишь бы пройти дальше. Был бы в команде Златан - он бы такие разговоры пресек. А Эмери стоял в сторонке.
По-хорошему, его нужно было увольнять уже тогда, но шейхи дали баску второй шанс, купив за 400 млн Мбаппе и Неймара. Они думали, что помогают. На практике приезд суперзвезды добил и без того расшатанную дисциплину. Неймар игнорировал бренды, с которыми сотрудничал "ПСЖ", спал на теоретических занятиях, самовольно отбирал у партнеров мяч, пробивая пенальти и штрафные.
Когда Кавани вспылил и прямо на поле произошла стычка, Насеру Аль-Хелаифи пришлось лично успокаивать команду, а то решения Эмери ни одна сторона не принимала.
А если тренер не авторитет, то откуда взяться успеху? "ПСЖ" выиграл Лигу 1, где после распродажи "Монако" не осталось конкурентов, а вот в ЛЧ против "Реала" парижане выглядели убого. Эмери же после игры что-то мямлил о преимуществе на правом фланге - том самом, откуда Марсело организовал два решающих гола. Занавес.
"В каждом клубе надо знать свою роль. И в "ПСЖ" лидер – это Неймар. Он пришел в "ПСЖ", чтобы быть лидером и стать номером один в мире. Если в "Манчестер Сити" босс – Пеп Гвардиола, то в "ПСЖ" это Неймар", - пожаловался Унаи в прощальном интервью и уехал прочь. Во Франции по нему никто не тосковал.
После Парижа Эмери бы не помешала еще одна реабилитация на родине, но он выбрал другой, сложный путь. И опять прогадал.
Прийти в "Арсенал" на место Венгера означало со старта обречь себя на невыгодные сравнения с клубной легендой. Дэвид Мойес пережил подобное в "МЮ", и его не спасло даже то, что он местный, британец. Эмери же был чужаком.
The Telegraph писала, что баск не входил даже в топ-10 претендентов на пост менеджера, но устроил настолько яркую и насыщенную презентацию для боссов "Канониров", что те были сражены наповал. Эмери знал абсолютно все о каждом игроке и детально описал, что и где надо улучшить. Увы, это была просто пыль в глаза. В 51 матче с Унаи "Арсенал" набрал те же 88 очков, что и в последнем 51 матче с Венгером.
Баск не решил ни одну проблему. Мягкотелая опорная зона никуда не исчезла - именно при Эмери в матче с "Уотфордом" "Арсенал" установил клубный антирекорд, позволив нанести по своим воротам 31 удар.
Или взять плохие результаты на выездах. Венгера за это буквально распинали, и вот пришел Эмери и… в сезоне 2018/19 "Канониры" выиграли 7 из 19 гостевых матчей АПЛ. Чувствуете "улучшение"?
Нельзя сказать, что Унаи не старался. Он пробовал разные варианты и на какое-то время команда даже обрела баланс, выдала серию из 22 матчей без поражений, пробившись также в финал ЛЕ. Тем не менее, все взлеты оказались фальшивыми, и после них "Канониры" падали еще ниже.
В том-таки финале ЛЕ против "Челси" "Арсенал" продержался тайм, после чего, по признанию присутствовавшего на матче Венгера, "куда-то исчез с поля зрения". Дело закончилось поражением 1:4.
Не сумели "Канониры" зацепиться и за кубковые трофеи, а в АПЛ финишировали 5-ми, отстав от чемпиона на 28 очков.
Да, не Эмери тратил 80 млн евро на Николя Пепе. Не Эмери подписал с Езилом контракт на 350 тысяч фунтов в неделю. Не Эмери бесплатно отпускал Аарона Рэмзи в "Ювентус". Это все сделали другие люди, и их фанаты "Арсенала" ненавидят по сей день. Но и вина тренера в провале тоже велика.
Казалось, он просто запутал команду своими экспериментами. Никто не мог понять, в какой футбол хочет играть "Арсенал"? В одних матчах команда Эмери отдавала мяч, в других же контролировала его под 70% времени. Никакой логики или хотя бы последовательности.
И еще этот капитан Джака - ну что это такое? Эмери устроил цирк с выборами, вместо того, чтобы назначить кэпом действительно подходящего игрока. Когда неуравновешенный Гранит после игры с "Кристал Пэлас" поругался с фанатами на трибунах и вся эта история всплыла наружу, рейтинг Унаи упал ниже плинтуса.
Его попросили на выход в ноябре 2019-го. К тому времени "Арсенал" скатился на 8-е место в таблице, а петиция к Стэну Кронке с требованием "изменить клубную политику" набрала 120,000 подписей. Уволив тренера, американец отвел огонь от себя, пусть и ненадолго.
***
Что же касается Эмери, то он немного отдохнул и прошлым летом вернулся на родину, где с первой попытки привел "Вильярреал" к дебютному финалу еврокубка за 98 лет существования клуба. Неслабо, правда?
Unai Emery has reached more UEFA Cup / Europa League finals than any other manager in the competition's history.— William Hill (@WilliamHill) May 25, 2021
2014 Sevilla
2015 Sevilla
2016 Sevilla
2019 Arsenal
2021 Villarreal
One more trophy and it really is the Unai Emery League. #UELfinal
Был такой мифический герой Антей, который черпал свою силу из земли. Унаи устроен еще сложнее - ему для успеха необходимо, чтоб земля была испанской. Все его попытки чего-то добиться за пределами Пиренеев лучше бы не начинались вовсе.
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