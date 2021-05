Пророк в своем отечестве, или Три заграничных провала Унаи Эмери

Попытка № 1: "Тренеришка"

И зачем он вообще поперся в Россию?

В 2012 году Эмери был одним из самых перспективных тренеров Испании. Он вывел "Лорку" из Сегунды-Б в Сегунду; затем поднял "Альмерию" из Сегунды в Примеру; с "Валенсией" же три года кряду финишировал третьим сразу за "Реалом" Моуриньо и "Барселоной" Пепа.

С таким резюме можно было найти вариант получше "Спартака", но ему удвоили зарплату - с 1,2 млн в год до 2,4 - и Эмери отправился в Москву.

Поначалу выглядело так, будто он приехал в забитую глубинку учить аборигенов игре в мяч. Эмери проводил тренировки сразу на трех полях; во время занятий широко использовал надувные фигуры; разбирал на видео каждый эпизод, даже вбросы мяча из-за боковой. Артем Дзюба был поражен:

Всего лишь через три месяца этот же Дзюба скажет легендарную фразу про "тренеришку", а уже 25 ноября Валерий Карпин объявит об увольнении Эмери под бурные аплодисменты журналистов.

Это был жуткий провал. 0:5 с "Зенитом", 1:5 с "Динамо", даже "Барселоне", которой в те годы проиграть было не зазорно, "Спартак" умудрился уступить с позором, оказавшись не в состоянии хотя бы на пару минут отобрать мяч.

Эмери стоял у бровки, ничего не понимая. Формально он был тренером, но по факту каждую секунду в России пребывал в вакууме - жил на базе, не завел друзей, толком ни с кем не общался из-за языкового барьера. Даже про "тренеришку" он узнал лишь в 2017 году на пресс-конференции от журналистов.

Впоследствии в автобиографии Унаи напишет, что главной причиной неудачи стало отсутствие поддержки от руководства:

Карпин же оправдывался, что наехал на Эмери лишь раз - когда тот пожаловался, что хлеб на базе не похож на испанский. Мутная история.

Попытка №2: Главный - Неймар

Зализывать раны Эмери отправился на родину, в "Севилью", с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы в 2014-16 годах, среди прочих одолев в финале и наш "Днепр".

О России больше не вспоминали - все эти Дзюбы, Карпины и прочие Федуны выглядели мелкими и незначительными на фоне новых европейских успехов. Перед Эмери открылись все двери - и он выбрал самую роскошную, подписался в "ПСЖ", а там наломал столько дров…

“Happy Anniversary to me. One year in the cupboard is worth celebrating.” - Hatem Ben Arfa after playing his last competitive match exactly one year ago. pic.twitter.com/zDppxxOwsW

Взять хотя бы его французский - над произношением Эмери смеялась вся страна. Это было примерно, как украинский Азарова, только еще непонятнее.

Баск промахнулся с трансферами - по его указанию из Испании привезли Крыховяка и Хесе; по итогу поляк десяток раз вышел на замену и заканчивал сезон в "Вест Броме", а Хесе в Париже опустился настолько, что не играл пару лет и сейчас бегает где-то в Сегунде. Не порадовала боссов и ссора Эмери с Бен-Арфа, которому Париж потом еще два года выплачивал зарплату, хотя Хатем по решению тренера не участвовал даже в тренировках.

В этом бардаке раздевалка разбилась на бразильцев и "остальных", и когда "Монако" с появлением Килиана Мбаппе рванул вперед, Париж не был готов ответить.

То же, что произошло в ЛЧ, и подавно вошло в историю. "Ла Ремонтада" - так говорят каталонцы. В Париже этот вечер предпочитают не обсуждать вовсе.

Эмери недавно сказал, что к 1:6 привели ошибки арбитра Дениза Айтекина, но ничего бы не случилось без "шикарного" настроя его игроков. В сеть попало видео, на котором Блез Матюиди и Юлиан Дракслер в преддверии матча соглашались проиграть 1:5, лишь бы пройти дальше. Был бы в команде Златан - он бы такие разговоры пресек. А Эмери стоял в сторонке.

По-хорошему, его нужно было увольнять уже тогда, но шейхи дали баску второй шанс, купив за 400 млн Мбаппе и Неймара. Они думали, что помогают. На практике приезд суперзвезды добил и без того расшатанную дисциплину. Неймар игнорировал бренды, с которыми сотрудничал "ПСЖ", спал на теоретических занятиях, самовольно отбирал у партнеров мяч, пробивая пенальти и штрафные.

Когда Кавани вспылил и прямо на поле произошла стычка, Насеру Аль-Хелаифи пришлось лично успокаивать команду, а то решения Эмери ни одна сторона не принимала.

А если тренер не авторитет, то откуда взяться успеху? "ПСЖ" выиграл Лигу 1, где после распродажи "Монако" не осталось конкурентов, а вот в ЛЧ против "Реала" парижане выглядели убого. Эмери же после игры что-то мямлил о преимуществе на правом фланге - том самом, откуда Марсело организовал два решающих гола. Занавес.

Попытка №3: Не Венгер

После Парижа Эмери бы не помешала еще одна реабилитация на родине, но он выбрал другой, сложный путь. И опять прогадал.

Прийти в "Арсенал" на место Венгера означало со старта обречь себя на невыгодные сравнения с клубной легендой. Дэвид Мойес пережил подобное в "МЮ", и его не спасло даже то, что он местный, британец. Эмери же был чужаком.

The Telegraph писала, что баск не входил даже в топ-10 претендентов на пост менеджера, но устроил настолько яркую и насыщенную презентацию для боссов "Канониров", что те были сражены наповал. Эмери знал абсолютно все о каждом игроке и детально описал, что и где надо улучшить. Увы, это была просто пыль в глаза. В 51 матче с Унаи "Арсенал" набрал те же 88 очков, что и в последнем 51 матче с Венгером.

Баск не решил ни одну проблему. Мягкотелая опорная зона никуда не исчезла - именно при Эмери в матче с "Уотфордом" "Арсенал" установил клубный антирекорд, позволив нанести по своим воротам 31 удар.

Или взять плохие результаты на выездах. Венгера за это буквально распинали, и вот пришел Эмери и… в сезоне 2018/19 "Канониры" выиграли 7 из 19 гостевых матчей АПЛ. Чувствуете "улучшение"?

Нельзя сказать, что Унаи не старался. Он пробовал разные варианты и на какое-то время команда даже обрела баланс, выдала серию из 22 матчей без поражений, пробившись также в финал ЛЕ. Тем не менее, все взлеты оказались фальшивыми, и после них "Канониры" падали еще ниже.

В том-таки финале ЛЕ против "Челси" "Арсенал" продержался тайм, после чего, по признанию присутствовавшего на матче Венгера, "куда-то исчез с поля зрения". Дело закончилось поражением 1:4.

Не сумели "Канониры" зацепиться и за кубковые трофеи, а в АПЛ финишировали 5-ми, отстав от чемпиона на 28 очков.

Да, не Эмери тратил 80 млн евро на Николя Пепе. Не Эмери подписал с Езилом контракт на 350 тысяч фунтов в неделю. Не Эмери бесплатно отпускал Аарона Рэмзи в "Ювентус". Это все сделали другие люди, и их фанаты "Арсенала" ненавидят по сей день. Но и вина тренера в провале тоже велика.

Казалось, он просто запутал команду своими экспериментами. Никто не мог понять, в какой футбол хочет играть "Арсенал"? В одних матчах команда Эмери отдавала мяч, в других же контролировала его под 70% времени. Никакой логики или хотя бы последовательности.

И еще этот капитан Джака - ну что это такое? Эмери устроил цирк с выборами, вместо того, чтобы назначить кэпом действительно подходящего игрока. Когда неуравновешенный Гранит после игры с "Кристал Пэлас" поругался с фанатами на трибунах и вся эта история всплыла наружу, рейтинг Унаи упал ниже плинтуса.

Его попросили на выход в ноябре 2019-го. К тому времени "Арсенал" скатился на 8-е место в таблице, а петиция к Стэну Кронке с требованием "изменить клубную политику" набрала 120,000 подписей. Уволив тренера, американец отвел огонь от себя, пусть и ненадолго.

***

Что же касается Эмери, то он немного отдохнул и прошлым летом вернулся на родину, где с первой попытки привел "Вильярреал" к дебютному финалу еврокубка за 98 лет существования клуба. Неслабо, правда?

Unai Emery has reached more UEFA Cup / Europa League finals than any other manager in the competition's history.



2014 Sevilla

2015 Sevilla

2016 Sevilla

2019 Arsenal

2021 Villarreal



One more trophy and it really is the Unai Emery League. #UELfinal