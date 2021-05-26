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Куман и Лапорта не пришли к окончательному решению по поводу будущего Рональда в Барселоне

Испания
(2 голосов)

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Куман и Лапорта не пришли к окончательному решению по поводу будущего Рональда в Барселоне

Eurosport

Новина українською

Вчера, 25 мая, президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта и наставник первой команды Рональд Куман провели встречу в офисе клуба на "Камп Ноу". Ожидалось, что босс "сине-гранатовых" проинформирует голландца касательно его будущего в "Барсе".

По информации издания Sport.es, после получасовой беседы Лапорта так и не сообщил Куману, останется ли Рональд тренером на следующий сезон. На встрече был проведен анализ кампании-2020/21.

В то же время, агент голландца Роб Янсен сообщил, что "у него хорошее предчувствие" – по мнению Янсена, Куман останется в "Барселоне":

"Все прошло в позитивной атмосфере. Стороны выслушали друг друга, было взаимное уважение. Пока ничего не решено, мы еще будем вести переговоры".

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.05.2021 в 12:52
От Куман вляпався в болото. Зараз би готував збірну до Євро, а так і сидіти в болоті не дуже хочеться, і вилізти з нього немає куди...
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Spokoyno (Киев)
26.05.2021 в 12:07
Просто просто послати на інше місце роботи культура не дозволяє А так у провальному сезоні обновився склад, заграло багато молоді... Утім наступив на ті ж граблі, що і попередники "загнав основу" та не надумав, як можна грати іншим варіантом! Не через Мессі чи віддайте м'яча Ліонель Тому і у ЛЧ та ЛЛ досягнення навіть гірше минулого року! Згоден з "попередником"! Спочатку "находимо кращого і лише потім вказуємо Ку... не двері"!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2021 в 11:54
Ситуация предельно ясная. Во всяком случае, на сегодня. Ляпорта только в том случае уберёт Кумана, если у него гарантированно будет кандидатура, которая устраивает его. И вот с этим, есть такое предположение. Встреча Кумана и Ляпорты состоялась до финала ЛЧ. Как известно, Ляпорта спит и видит Гвардиолу тренером Барселоны. Предполагаю, после финала ЛЧ, в котором, я надеюсь, Сити возьмут трофей, ситуация с тренером Барселоны будет решена. Если сможет Ляпорта "выдернуть" Гвардиолу, Куману скажут спасибо и распрощаются с ним. Если нет, Куман продолжит быть тренером Барселоны. Хотя сам Куман ждать не хочет. Он хотел уже сейчас отправиться в отпуск, твёрдо зная свою судьбу.
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