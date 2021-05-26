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Куман и Лапорта не пришли к окончательному решению по поводу будущего Рональда в Барселоне
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Eurosport
Вчера, 25 мая, президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта и наставник первой команды Рональд Куман провели встречу в офисе клуба на "Камп Ноу". Ожидалось, что босс "сине-гранатовых" проинформирует голландца касательно его будущего в "Барсе".
По информации издания Sport.es, после получасовой беседы Лапорта так и не сообщил Куману, останется ли Рональд тренером на следующий сезон. На встрече был проведен анализ кампании-2020/21.
В то же время, агент голландца Роб Янсен сообщил, что "у него хорошее предчувствие" – по мнению Янсена, Куман останется в "Барселоне":
"Все прошло в позитивной атмосфере. Стороны выслушали друг друга, было взаимное уважение. Пока ничего не решено, мы еще будем вести переговоры".
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