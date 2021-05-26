Куман и Лапорта не пришли к окончательному решению по поводу будущего Рональда в Барселоне

Вчера, 25 мая, президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта и наставник первой команды Рональд Куман провели встречу в офисе клуба на "Камп Ноу". Ожидалось, что босс "сине-гранатовых" проинформирует голландца касательно его будущего в "Барсе".

По информации издания Sport.es, после получасовой беседы Лапорта так и не сообщил Куману, останется ли Рональд тренером на следующий сезон. На встрече был проведен анализ кампании-2020/21.

В то же время, агент голландца Роб Янсен сообщил, что "у него хорошее предчувствие" – по мнению Янсена, Куман останется в "Барселоне":