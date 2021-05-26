Испания
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Варан, скорее всего, покинет Реал
В какой клуб перейдет защитник пока неизвестно
Центральный защитник Рафаэль Варан, скорее всего, покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, информирует AS.
"Сливочные" готовы продать игрока в связи с истекающим контрактом. Сам Варан намерен попробовать свои силы в другом европейском чемпионате.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Варан провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами. В составе "королевского" клуба 28-летний француз выступает с лета 2011 года.
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