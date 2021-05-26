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Варан, скорее всего, покинет Реал

Испания
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В какой клуб перейдет защитник пока неизвестно

Варан, скорее всего, покинет Реал

Новина українською

Центральный защитник Рафаэль Варан, скорее всего, покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, информирует AS.

"Сливочные" готовы продать игрока в связи с истекающим контрактом. Сам Варан намерен попробовать свои силы в другом европейском чемпионате.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Варан провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами. В составе "королевского" клуба 28-летний француз выступает с лета 2011 года.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид)
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