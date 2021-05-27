Роналду: Горжусь, что в 11-й раз забил 40 голов за сезон. И это не предел

Нападающий " Ювентуса " Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме видеоролик со своими голами, которые он забил в нынешнем сезоне.

"У каждого гола своя история, каждый гол – результат командных усилий. Всегда!

Я горжусь тем, что стал первым игроком "Ювентуса" с 2008 года, выигравшим гонку бомбардиров в Серии А, горжусь тем, что забил свыше 100 мячей в этой прекрасной футболке, горжусь тем, что в 11-й раз забил 40 голов за сезон. И это не предел!

Завтра мы начинаем новое приключение со сборной Португалии и отдадим все силы! Вперед, парни! Нам надо защитить титул чемпионов Европы!" – прокомментировал Роналду свое видео.