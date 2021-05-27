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Роналду: Горжусь, что в 11-й раз забил 40 голов за сезон. И это не предел
Криш опубликовал нарезку своих голов за сезон
Squawka
Нападающий "
"У каждого гола своя история, каждый гол – результат командных усилий. Всегда!
Я горжусь тем, что стал первым игроком "Ювентуса" с 2008 года, выигравшим гонку бомбардиров в Серии А, горжусь тем, что забил свыше 100 мячей в этой прекрасной футболке, горжусь тем, что в 11-й раз забил 40 голов за сезон. И это не предел!
Завтра мы начинаем новое приключение со сборной Португалии и отдадим все силы! Вперед, парни! Нам надо защитить титул чемпионов Европы!" – прокомментировал Роналду свое видео.
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