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Зидан решил немедленно покинуть Реал Мадрид

Испания
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Зидан решил немедленно покинуть Реал Мадрид

uefa.com

Новина українською

Французский наставник Зинедин Зидан решил покинуть испанский "Реал" Мадрид немедленно, сообщает в Твиттере журналист Fabrizio Romano.

У тренера есть контракт с "Реалом" до 2022 года. Хотя недоволен подбором игроков в команде и требует усиления. Накануне тренер якобы взял неделю на размышление.

Среди преемников Зидана называют Рауля Гонсалеса Бланко и итальянца Массимилиано Аллегри.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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