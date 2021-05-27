Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зидан решил немедленно покинуть Реал Мадрид
uefa.com
Французский наставник Зинедин Зидан решил покинуть испанский "Реал" Мадрид немедленно, сообщает в Твиттере журналист Fabrizio Romano.
У тренера есть контракт с "Реалом" до 2022 года. Хотя недоволен подбором игроков в команде и требует усиления. Накануне тренер якобы взял неделю на размышление.
Среди преемников Зидана называют Рауля Гонсалеса Бланко и итальянца Массимилиано Аллегри.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Экс-игрок киевского Динамо перешел в Црвену Звезду
- Официально: Конте ушел из Интера
- Ярославский: Эмблема Металлиста уже наша. Долги Курченко не повлияют на будущее клуба
- Луис Суарес: Бартомеу общался с прессой вместо того, чтобы позвонить и сказать мне все лично
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...