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Макс Аллегри – главный кандидат на замену Зидану. Перес готов организовать в Реале перестройку
Итальянцы нарасхват в столице Испании
Gazzetta
Флорентино Перес готов подписать трудовой договор с Массимилиано Аллегри – таким образом, итальянский специалист заменит Зинедина Зидана на посту главного тренера команды. По информации издания AS, руководство "Реала" вело очень интенсивные переговоры с Максом.
Испанский гранд направит официальное предложение наставнику. Из уважения к Зидану боссы не начинали переговоры с Аллегри за спиной Зинедина до того, как француз не огласил о своем решении. Вариант с Конте является запасным – Антонио может возглавить "Реал" только в том случае, если сделка с Массимилиано сорвется. Рауля боссы будут рассматривать в последнюю очередь, легенда "сливочных" хочет продолжить работу с Кастильей.
По информации Marca, Перес хочет потратить на приобретения новых игроков 130-150 миллионов евро. Таким образом, Флорентино готов расстаться с Майоралем, Азаром, Мариано Диасом, Йовичем, Дани Себальосом, Бэйлом, Иско, Марсело, не исключен также вариант с продажей Марко Асенсио.
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