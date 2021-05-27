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Макс Аллегри – главный кандидат на замену Зидану. Перес готов организовать в Реале перестройку

Испания
(1 голосов)

Итальянцы нарасхват в столице Испании

Макс Аллегри – главный кандидат на замену Зидану. Перес готов организовать в Реале перестройку

Gazzetta

Новина українською

Флорентино Перес готов подписать трудовой договор с Массимилиано Аллегри – таким образом, итальянский специалист заменит Зинедина Зидана на посту главного тренера команды. По информации издания AS, руководство "Реала" вело очень интенсивные переговоры с Максом.

Испанский гранд направит официальное предложение наставнику. Из уважения к Зидану боссы не начинали переговоры с Аллегри за спиной Зинедина до того, как француз не огласил о своем решении. Вариант с Конте является запасным – Антонио может возглавить "Реал" только в том случае, если сделка с Массимилиано сорвется. Рауля боссы будут рассматривать в последнюю очередь, легенда "сливочных" хочет продолжить работу с Кастильей.

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По информации Marca, Перес хочет потратить на приобретения новых игроков 130-150 миллионов евро. Таким образом, Флорентино готов расстаться с Майоралем, Азаром, Мариано Диасом, Йовичем, Дани Себальосом, Бэйлом, Иско, Марсело, не исключен также вариант с продажей Марко Асенсио.

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В статье: Массимилиано Аллегри Флорентино Перес Антонио Конте Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.05.2021 в 10:53
Флорентино готов расстаться.... И следует перечень фамилий... После которого возникает логический вопрос. А кому нужны эти игроки даже бесплатно? Я уверен, даже шизофренический Алень подолье, на пару с металлом, это понимают.
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