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СМИ: Лапорта уже договорился с Месси о продлении контракта – теперь Жоан хочет убедить Пепа вернуться в Барсу

Испания
(1 голосов)

Многоходовочка

СМИ: Лапорта уже договорился с Месси о продлении контракта – теперь Жоан хочет убедить Пепа вернуться в Барсу

Total Barca

Новина українською

По информации издания El Confidencial, футболист "Барселоны" Лионель Месси уже договорился с президентом каталонской "Барселоны" Жоаном Лапортой о том, что капитан команды подпишет с клубом трудовой договор сроком до 2023 года.

Стороны достигли договоренности по новому контракту аргентинского исполнителя. Его оклад будет зависеть от результатов аудита. Наверняка Лео пойдет на понижение зарплаты. В прошлом сезоне 33-летний Месси вновь стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (30 голов в 35 матчах).

Одновременно в AS сообщают, что на этом Лапорта не остановится. Жоан хочет вернуть в клуб Гвардиолу – он уверен, что сможет убедить Пепа переехать обратно в Каталонию, камбэк ожидается в сезоне-2022/23. Отмечается, что президент "Барселоны" сделает предложение на перспективу после финала ЛЧ (29 мая). Контракт испанца с "Манчестер Сити" истекает как раз в 2023-м.

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
elconfidencial.com

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Комментарии (16)
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metall5291 (Kharkiv)
27.05.2021 в 15:00
На горе и беду болельщикам Барселоны икону пока не выносят. Поклоны с челобитием об пол будут продолжаться. А икона будет ходить по полю когда пешком, когда легкой трусцой. И под это дело, под эту "схему" () хотят как-то затащить Гвардиолу. Может зря выгнали Бармалея? Тот был хоть как-то адекватен.
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0
-1
rivnenskyi (Рівне)
27.05.2021 в 14:06
М-да. Золотий хлопчик до скону буде сидіти в Барселоні.Хочу вірити, що це любов до клубу а не грошей і комфорту.Для мене "великий" - не той хто просидів в теплі і комфорті, а той хто кидає собі виклики, шукає щось нове й долає перешкоди. Нічого такого в Барсі у Месі немає. Але це моя особиста думка.
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+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.05.2021 в 13:49
Представляю, в каком бешенстве сейчас фанаты реала. Особенно один дурачок трёхклубный, который так истерично завидует моим проницательным прогнозам. Только вчера я сказал, что - Не продление контракта с Куманом, пока..., произошло потому, что все взоры Ляпорты устремлены в сторону Гвардиолы... И вот подтверждение моих предположений...
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+1
-3
metall5291 (Kharkiv)
27.05.2021 в 15:09
Дарик, конечно тебе не все, но многие, завидуют. Ты живешь в мире, где Барселона вечно великая, один бородач вечно величайший, а тренер вечно гениальный. Белые стены, матовые окна скрывают решетки, а добрые санитары не возвращают тебя в суровую реальность. В принципе, как для тебя, неплохая жизнь. Всем , кто "куку" буду советовать шепетовский спец изолятор.
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+1
0
storm_ua (Николаев)
27.05.2021 в 13:13
Шмонька весь кредит на себя перетянул, на лысого ничего не осталось уже.
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.05.2021 в 13:39
А шмонька в твоей палате, это кто? И лысый, это кто? Ты от радости, шо инет дали, делишься новостями своего дурдома? ты ошибся адресом. Здесь говорят о футболе.
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0
-1
Dr. House (Поділля)
27.05.2021 в 13:12
В общем на беду всех фанов Барсы и на радость Аленю Куман- варвар ещё как минимум год будет "тренировать" Месси))).
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
27.05.2021 в 13:19
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+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.05.2021 в 13:42
Придурок гробик, посчитай сколько смайликов с тебя, дурачка, смеются. Вот столько Золотых мячей будет у великого МЕССИ по завершении карьеры...
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.05.2021 в 13:41
Вобщем, ты, насколько я верно замечаю за твоими шизанутыми высерами, не отвечаешь за свою дурную голову. А уж за всех фанатов великой Барселоны, тем более не можешь отвечать. Так что остынь, придурок...
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0
-1
Dr. House (Поділля)
27.05.2021 в 13:09
"Камбэк ожидается в сезоне 2022/23... Контракт испанца в МС истекает как раз в 2023". Ничего не перепутали?)))
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.05.2021 в 13:43
Это у тебя остатки твоего мозжечка перепутались. Вот ты и словоблудишь...
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0
-1
MaximSK (Киев)
27.05.2021 в 13:00
Гвардиола сказал что никогда не вернется в Барсу как главный тренер.
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.05.2021 в 13:46
NEVER SAY NEVER... ИЛИ... NE JAMAIS DIRE JAMAIS.
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0
-1
Будєм разбіратся (Київ)
27.05.2021 в 12:14
Хотілося б побачити Пепа в Барсі
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+1
0
Dr. House (Поділля)
27.05.2021 в 13:06
А що, раніше не бачив?)))
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