СМИ: Лапорта уже договорился с Месси о продлении контракта – теперь Жоан хочет убедить Пепа вернуться в Барсу

По информации издания El Confidencial, футболист "Барселоны" Лионель Месси уже договорился с президентом каталонской "Барселоны" Жоаном Лапортой о том, что капитан команды подпишет с клубом трудовой договор сроком до 2023 года.

Стороны достигли договоренности по новому контракту аргентинского исполнителя. Его оклад будет зависеть от результатов аудита. Наверняка Лео пойдет на понижение зарплаты. В прошлом сезоне 33-летний Месси вновь стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (30 голов в 35 матчах).

Одновременно в AS сообщают, что на этом Лапорта не остановится. Жоан хочет вернуть в клуб Гвардиолу – он уверен, что сможет убедить Пепа переехать обратно в Каталонию, камбэк ожидается в сезоне-2022/23. Отмечается, что президент "Барселоны" сделает предложение на перспективу после финала ЛЧ (29 мая). Контракт испанца с "Манчестер Сити" истекает как раз в 2023-м.