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Официально: Зинедин Зидан покинул мадридский Реал

Испания
(2 голосов)

Француз пока без работы

Официально: Зинедин Зидан покинул мадридский Реал

UEFA

Новина українською

Пресс-служба мадридского "Реала" официально сообщила о том, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера первой команды.

Отмечается, что данное решение французский специалист принял лично – он захотел завершить свой второй этап в стане "меренг". Заявление на официальном сайте "Реала" гласит следующее:

"Мы уважаем решение Зидана и выражаем нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет. Его фигурка олицетворяет наш клуб. Зинедин – одна из величайших легенд "Реала". Он знает, что Мадрид всегда будет его домом".

Зидан возглавлял "Реал" с 2016-го по 2018-й, за свою первую каденцию он трижды выиграл Лигу чемпионов. Также Зизу брал чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА (2) и КЧМ (2). Вернувшись в Мадрид после небольшого перерыва, француз вновь сумел завоевать золото Ла Лиги (2019/20) и Суперкубок страны (2019/20).

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Real Madrid

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Комментарии (9)
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Goleon (Одесса)
27.05.2021 в 15:12
Ничего не выиграв в этом сезоне, Зидан сыграл на опережение. Атлетико, Атлетик, Алькояно да и тот же Шахтер нагнули Реал в этом сезоне. Другой ушел бы с позором, имея таких звезд в обойме, а тут имя)
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0
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
27.05.2021 в 14:41
В этом сезоне не хватило сил, чтоб стабильно пройти весь путь, в ключевых матчах команда собиралась и добывала результат, с прямыми конкурентами Реал взял 10 очков из 12, такого и не припомню в последние годы, а вот со середняками конечно беда, не хватило длины скамейки запасных. В целом второй приход Зидана вышел не таким ярким как первый, но это было прогнозируемо, спасибо нужно сказать за работу.
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+2
0
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victor1306 (Мадрид)
27.05.2021 в 13:57
ключові слова професіоналізм та відданість. може ZZ не геній тактики, але спокій, баланс та коли потрібно характер команді він давав.як на мене Реал грав так, як колись грав Зідан гравець. та зміни були неминучі. спасибі Зізу та чекаємо нового сезону!
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.05.2021 в 13:50
Может Лунин заиграет с новым тренером
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0
-1
Dr. House (Поділля)
27.05.2021 в 13:17
Так-с... Если Аллегри в Юве , то в Реал всё же Рауль? Или не зря Конте уволился?)))
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+6
-1
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victor1306 (Мадрид)
27.05.2021 в 13:52
Хотілося б Конте. Але він не поміняє шило на мило. Реал немає грошей на потужні транфери (а Кіліан аж пищить, так хоче в Мадрид). Тільки якщо його відхід з Інтера насправді не типу тьорки з азіатом-президентом, а сватання в Реал! ото була б рокіровочка.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
27.05.2021 в 13:14
С одной стороны, новость хорошая, второй приход Зидана вышел довольно слабым. Конечно, не последнюю роль в этом сыграли травмы и старость ведущих футболистов. И здесь мы плавно переходим ко второй стороне - если не будет обновлений, с этим составом никто ничего не выиграет. Но видимо, Перес готов к ударному трансферному окну, раз позволил уйти тренеру, готовому играть тем, что дали. Спасибо Зизу за множество ярких моментов. Чувствую, это еще не последний его приход в наш клуб.
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+3
-2
Dr. House (Поділля)
27.05.2021 в 13:15
Ну , Бог любит троицу)))
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+3
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
27.05.2021 в 14:03
Ничесе слабый, Чемпионат взял же, а в этом году тож мог взять и в лиги чемпионов хороший результат не стыдный, а те тренеры что были между приходами Зизу - это фейл, стыд, позор.
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