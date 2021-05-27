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Официально: Зинедин Зидан покинул мадридский Реал
Француз пока без работы
UEFA
Пресс-служба мадридского "Реала" официально сообщила о том, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера первой команды.
Отмечается, что данное решение французский специалист принял лично – он захотел завершить свой второй этап в стане "меренг". Заявление на официальном сайте "Реала" гласит следующее:
"Мы уважаем решение Зидана и выражаем нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет. Его фигурка олицетворяет наш клуб. Зинедин – одна из величайших легенд "Реала". Он знает, что Мадрид всегда будет его домом".
Зидан возглавлял "Реал" с 2016-го по 2018-й, за свою первую каденцию он трижды выиграл Лигу чемпионов. Также Зизу брал чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА (2) и КЧМ (2). Вернувшись в Мадрид после небольшого перерыва, француз вновь сумел завоевать золото Ла Лиги (2019/20) и Суперкубок страны (2019/20).
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