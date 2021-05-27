Официально: Зинедин Зидан покинул мадридский Реал

С одной стороны, новость хорошая, второй приход Зидана вышел довольно слабым. Конечно, не последнюю роль в этом сыграли травмы и старость ведущих футболистов. И здесь мы плавно переходим ко второй стороне - если не будет обновлений, с этим составом никто ничего не выиграет. Но видимо, Перес готов к ударному трансферному окну, раз позволил уйти тренеру, готовому играть тем, что дали. Спасибо Зизу за множество ярких моментов. Чувствую, это еще не последний его приход в наш клуб.