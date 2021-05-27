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Хосе Бордалас возглавил Валенсию – вместо него в Хетафе пришел экс-игрок Реала

Испания
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Хосе Бордалас возглавил Валенсию – вместо него в Хетафе пришел экс-игрок Реала

Valencia

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Сегодня, 27 мая, руководство "Валенсии" заключило трудовой договор с испанским наставником Хосе Бордаласом. Его контракт с "Лос Чес" истекает в июне 2023 года.

Ранее Бордалас тренировал множество испанских клубов. Наивысшая точка в карьере специалиста – 1/8 финала Лиги Европы с "Хетафе" в прошлом сезоне. Пресс-служба "синих" в свою очередь оперативно сообщила о замене для Хосе – теперь "Хетафе" возглавит Мичел Гонсалес, который уже работал в клубе (2009-2011).

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С 1982-го по 1996-й год Мичел выступал за мадридский "Реал". Гонсалес тренировал "Райо Вальекано", "Севилью", "Марсель", "Малагу", "Олимпиакос" и Кастилью "Реала". Последнее место работы – "УНАМ Пумас".

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В статье: Валенсия "Хетафе" Мичел Гонсалес Хоса Бордалас
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Источник:
Valencia

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