Хосе Бордалас возглавил Валенсию – вместо него в Хетафе пришел экс-игрок Реала

Сегодня, 27 мая, руководство "Валенсии" заключило трудовой договор с испанским наставником Хосе Бордаласом. Его контракт с "Лос Чес" истекает в июне 2023 года.

✍️ COMUNICADO OFICIAL | José Bordalás#BenvingutBordalás — Valencia CF ???????????? (@valenciacf) May 27, 2021

Ранее Бордалас тренировал множество испанских клубов. Наивысшая точка в карьере специалиста – 1/8 финала Лиги Европы с "Хетафе" в прошлом сезоне. Пресс-служба "синих" в свою очередь оперативно сообщила о замене для Хосе – теперь "Хетафе" возглавит Мичел Гонсалес, который уже работал в клубе (2009-2011).

С 1982-го по 1996-й год Мичел выступал за мадридский "Реал". Гонсалес тренировал "Райо Вальекано", "Севилью", "Марсель", "Малагу", "Олимпиакос" и Кастилью "Реала". Последнее место работы – "УНАМ Пумас".