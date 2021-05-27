Зидан потерял большую сумму из-за трех преждевременных увольний из Реала

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера испанского "Реал" Мадрид. 48-летний француз ушел по собственной инициативе, хотя имел действующий контракт.

Он поступил так уже третий раз за время карьеры - сначала как игрок, потом - как тренер. В общем Зинедин не заработал в "Реале" по этой причине 42 миллиона евро, посчитал La Razon.

В апреле 2006 года Зидан объявил, что завершит карьеру, хотя у него еще оставался год по контракту - за него он получил бы 6 млн евро.

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31 мая 2018 года после победы на посту тренера "Реала" в третьей Лиге чемпионов подряд Зинедин заявил об увольнении от должности и отказался от 24 млн евро по соглашению, которое было рассчитано еще на 2 года.

Сейчас Зидан ушел из клуба за год до истечения срока контракта, мог получить еще 12 млн.