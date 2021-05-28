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Причина – состояние тревоги. Рональд Куман обратился к медикам
Голландец попал на прием в больницу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман испытывает психологические проблемы. Специалист обратился в госпиталь в Барселоне из-за чувства тревоги – об этом сообщает журналист Fox Sports Даниэль Жиронес.
По информации источника, голландец прошел обследование – с ним все в порядке.
Ronald Koeman ha pasado por el Hospital de Barcelona por culpa de un estado de ansiedad, todo bien al parecer @FOXSportsMX— DANIEL GIRONÈS (@GironesDaniel) May 27, 2021
Ранее мы сообщали, что позавчера, 26 мая, после получасовой беседы президент клуба Жоан Лапорта так и не сообщил Куману, останется ли Рональд тренером на следующий сезон. На встрече был проведен анализ кампании-2020/21. В то же время, агент нидерландца Роб Янсен сообщил, что "у него хорошее предчувствие".
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