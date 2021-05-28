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Причина – состояние тревоги. Рональд Куман обратился к медикам

Испания
(1 голосов)

Голландец попал на прием в больницу

Причина – состояние тревоги. Рональд Куман обратился к медикам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман испытывает психологические проблемы. Специалист обратился в госпиталь в Барселоне из-за чувства тревоги – об этом сообщает журналист Fox Sports Даниэль Жиронес.

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По информации источника, голландец прошел обследование – с ним все в порядке.

Ранее мы сообщали, что позавчера, 26 мая, после получасовой беседы президент клуба Жоан Лапорта так и не сообщил Куману, останется ли Рональд тренером на следующий сезон. На встрече был проведен анализ кампании-2020/21. В то же время, агент нидерландца Роб Янсен сообщил, что "у него хорошее предчувствие".

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
28.05.2021 в 11:33
Тревожно на душе у Кумана, никто в его гениальность, кроме шизонутого Мундо- Аленя не верит, вдруг Лапорта его всё же выгонит вон
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