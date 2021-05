Лапорта высказался о будущем Кумана в Барселоне и контракте Месси

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал будущее тренера команды Рональда Кумана и капитана коллектива Лионеля Месси в рамках специальной пресс-конференции.

В 1992 году Куман забил единственный гол в финале Лиги чемпионов на "Уэмбли" – каталонцы стали первыми победителями турнира.

Barça president Joan Laporta: “Leo Messi loves the club and he’s excited by the project, we’ll make our bid soon within our possibilities. I’m moderately optimistic.



Xavi to Barça? We have respect for Koeman, who has a contract in force. Do not rule Koeman out...”. ???? #FCB