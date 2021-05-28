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Реал Мадрид оригинально представил новичка, пришедшего из Баварии
Eurosport
Вторая команда чемпионата Испании, "Реал" Мадрид, представил своего новичка - 28-летнего защитника-австрийца Давида Алабу.
Как сообщает столичный клуб, контракт с игроком, который играет на позиции центрбека, но может быть и фланговым защитником, и центральным хавбеком, рассчитан на 5 лет.
Ранее сообщалось, что Алаба будет получать в "Реале" 12 млн евро в год после уплаты налогов.
Алаба провел 12 лет в немецкой "Баварии". Мюнхенский клуб покинул на правах свободного агента. В составе "Баварии" Алаба 10 раз выиграл чемпионат Германии, 6 раз - кубок Германии и 5 раз - Суперкубок Германии.
Также защитник является 2-кратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
???? #WelcomeAlaba@David_Alaba | @adidasfootball pic.twitter.com/U0Uu7TiEmC— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2021
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