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Реал Мадрид оригинально представил новичка, пришедшего из Баварии

Испания
(1 голосов)
Реал Мадрид оригинально представил новичка, пришедшего из Баварии

Eurosport

Новина українською

Вторая команда чемпионата Испании, "Реал" Мадрид, представил своего новичка - 28-летнего защитника-австрийца Давида Алабу.

Как сообщает столичный клуб, контракт с игроком, который играет на позиции центрбека, но может быть и фланговым защитником, и центральным хавбеком, рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что Алаба будет получать в "Реале" 12 млн евро в год после уплаты налогов.

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Алаба провел 12 лет в немецкой "Баварии". Мюнхенский клуб покинул на правах свободного агента. В составе "Баварии" Алаба 10 раз выиграл чемпионат Германии, 6 раз - кубок Германии и 5 раз - Суперкубок Германии.

Также защитник является 2-кратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
28.05.2021 в 20:42
Отличный трансфер. Марсело теперь на свалку истории. Алаба и в центре может сыграть. У Мадрида линия обороны нормуль теперь: Карвахаль, Менди, Одриссола, Начо, Алаба, Милитао и дед Рамос. Варана в глубокий запас или навыход.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.05.2021 в 20:42
Смешно... Продолжай..
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.05.2021 в 20:33
А теперь я кое-что объясню мадридасам. Как видим, в мадридском Реале, тренер не играет никакой роли. Всё решает Флорентино. Было бы иначе, Перес сначала бы согласовал кандидатуру нового тренера. Ведь сейчас получается всё шиворот - навыворот. Перес не тренирует команду, не разрабатывает стратегию и тактику на матч, но исполнителей набирает он. И спрос с будущего тренера будет по полной программе. Если выстраивать логическую цепочку дальше, то не важно, кто был и кто будет тренером при Пересе. "Заряженные арбитры" будут свистеть, как надо, даже, если тренером Реала будет табуретка....
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oda1979 (Запорожье)
28.05.2021 в 20:42
Идиотина шепетовская. , Алаба при любом тренере будет играть.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.05.2021 в 20:43
Шепетовская идиотина из подполья тебя не услышит. Она обиделась и больше здесь не появится..
0
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Dr. House (Поділля)
28.05.2021 в 20:31
Сильный игрок.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.05.2021 в 20:34
Шизонутый придурок подолье, а шо, у тебя в дурдоме есть инет?
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oda1979 (Запорожье)
28.05.2021 в 20:43
Алаба для РМ находка. Причём бесплатная. Причём и продать можно, если надо:))
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