Реал Мадрид оригинально представил новичка, пришедшего из Баварии

Вторая команда чемпионата Испании, "Реал" Мадрид, представил своего новичка - 28-летнего защитника-австрийца Давида Алабу.

Как сообщает столичный клуб, контракт с игроком, который играет на позиции центрбека, но может быть и фланговым защитником, и центральным хавбеком, рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что Алаба будет получать в "Реале" 12 млн евро в год после уплаты налогов.

Алаба провел 12 лет в немецкой "Баварии". Мюнхенский клуб покинул на правах свободного агента. В составе "Баварии" Алаба 10 раз выиграл чемпионат Германии, 6 раз - кубок Германии и 5 раз - Суперкубок Германии.

Также защитник является 2-кратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.