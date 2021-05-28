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Арсенал отказался от Коутиньо - а Барселона определилась

Испания
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Арсенал отказался от Коутиньо - а Барселона определилась

Новина українською

Атакующий полузащитник Фелиппе Коутиньо может покинуть испанскую "Барселону".

Журналист Фабрицио Романо информирует, что каталонский клуб летом готов к продаже 28-летнего бразильца.

При этом Романо опровергает информацию, якобы английский "Арсенал" заинтересован в трансфере Коутиньо.

Бразильский футболист пропустил почти весь сезон из-за травмы - ему сделали несколько операций.

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В статье: Арсенал (Лондон) Коутиньо Филиппе Коутиньо
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