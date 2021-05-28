Испания
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Арсенал отказался от Коутиньо - а Барселона определилась
Атакующий полузащитник Фелиппе Коутиньо может покинуть испанскую "Барселону".
Журналист Фабрицио Романо информирует, что каталонский клуб летом готов к продаже 28-летнего бразильца.
При этом Романо опровергает информацию, якобы английский "Арсенал" заинтересован в трансфере Коутиньо.
Бразильский футболист пропустил почти весь сезон из-за травмы - ему сделали несколько операций.
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