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Президент Реала начал переговоры с потенциальным тренером
Итальянский тренер Антонио Конте может возглавить испанский "Реал" Мадрид. Переговоры между сторонами продолжаются, сообщает журналист-инсайдер Николо Скира.
Конте и президент Реала Флорентино Перес начали переговоры о 2-летний контракт день назад. Реал - приоритетное вариант для Конте.
Но с ним связывались 2 другие клубы.
Конте ранее покинул чемпиона Италии - "Интер", который в прошлом сезоне привел к победе в Серии А. Специалист также работал в "Ювентусе", "Челси" и сборной Италии.
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