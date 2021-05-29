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Куман о панических атаках: Не верьте ничему, я здоров
Наставник каталонцев опроверг информацию, насчет состояния тревоги
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал новости о том, что
"Не верьте ничему, что слышите. Я здоров, вот и все, что важно в жизни!" – написал наставник "блауграны" в своем твиттере.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что голландец испытывает психологические проблемы и обратился в госпиталь в Барселоне из-за чувства тревоги.
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
29.05.2021 в 20:41
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