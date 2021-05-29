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Алаба: Реал для меня был первым в списке

Испания
(1 голосов)

Футболист рад своему переезду в Мадрид

Алаба: Реал для меня был первым в списке

Bay

Новина українською

Защитник Давид Алаба рассказал о своем переходе в мадридский "Реал":

"Я не рассматривал многие клубы. "Реал" для меня был первым в списке. Как и "Бавария", этот клуб один из крупнейших в мире. Его история и традиции – нечто особенное.

Здесь тоже речь идет о том, чтобы побеждать в каждом матче, выигрывать все возможные трофеи каждый год. В "Баварии" я приобрел менталитет победителя и жажду трофеев. Это необходимо в "Реале", и я хочу помочь в этом.

В истории "Реала" было очень много великих игроков и великих трофеев. Я хочу присоединиться к команде и продолжить писать историю клуба вместе с болельщиками", – сказал Алаба.

В прошлом сезоне Алаба сыграл 32 матчи за "Баварию" в Бундеслиге и забил 2 гола.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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