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Алаба: Реал для меня был первым в списке
Футболист рад своему переезду в Мадрид
Bay
Защитник Давид Алаба рассказал о своем переходе в мадридский "Реал":
"Я не рассматривал многие клубы. "Реал" для меня был первым в списке. Как и "Бавария", этот клуб один из крупнейших в мире. Его история и традиции – нечто особенное.
Здесь тоже речь идет о том, чтобы побеждать в каждом матче, выигрывать все возможные трофеи каждый год. В "Баварии" я приобрел менталитет победителя и жажду трофеев. Это необходимо в "Реале", и я хочу помочь в этом.
В истории "Реала" было очень много великих игроков и великих трофеев. Я хочу присоединиться к команде и продолжить писать историю клуба вместе с болельщиками", – сказал Алаба.
В прошлом сезоне Алаба сыграл 32 матчи за "Баварию" в Бундеслиге и забил 2 гола.
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