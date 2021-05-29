Алаба: Реал для меня был первым в списке

Защитник Давид Алаба рассказал о своем переходе в мадридский "Реал":

"Я не рассматривал многие клубы. "Реал" для меня был первым в списке. Как и "Бавария", этот клуб один из крупнейших в мире. Его история и традиции – нечто особенное.

Здесь тоже речь идет о том, чтобы побеждать в каждом матче, выигрывать все возможные трофеи каждый год. В "Баварии" я приобрел менталитет победителя и жажду трофеев. Это необходимо в "Реале", и я хочу помочь в этом.

В истории "Реала" было очень много великих игроков и великих трофеев. Я хочу присоединиться к команде и продолжить писать историю клуба вместе с болельщиками", – сказал Алаба.