Васкес насчет контракта с Реалом: Кто бы не хотел дальше играть за лучшую команду мира?

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мыслями насчет возможного продления контракта со "сливочными".

"Я спокоен. Кто бы не хотел и дальше играть за лучший клуб мира? Скоро мы получим новую информацию. Не могу представить свою жизнь без футбола", – рассказал испанец.

В текущей кампании во всех турнирах 29-летний Васкес принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 8 голевых передач.