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Васкес насчет контракта с Реалом: Кто бы не хотел дальше играть за лучшую команду мира?
Испанец высказался о потенциальном продлении соглашения с мадридцами
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мыслями насчет возможного продления контракта со "сливочными".
"Я спокоен. Кто бы не хотел и дальше играть за лучший клуб мира? Скоро мы получим новую информацию. Не могу представить свою жизнь без футбола", – рассказал испанец.
В текущей кампании во всех турнирах 29-летний Васкес принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 8 голевых передач.
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