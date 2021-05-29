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Васкес насчет контракта с Реалом: Кто бы не хотел дальше играть за лучшую команду мира?

Испания
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Испанец высказался о потенциальном продлении соглашения с мадридцами

Васкес насчет контракта с Реалом: Кто бы не хотел дальше играть за лучшую команду мира?

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мыслями насчет возможного продления контракта со "сливочными".

"Я спокоен. Кто бы не хотел и дальше играть за лучший клуб мира? Скоро мы получим новую информацию. Не могу представить свою жизнь без футбола", – рассказал испанец.

В текущей кампании во всех турнирах 29-летний Васкес принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 8 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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