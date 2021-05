Аспиликуэта - первый испанский капитан не испанской команды в старте на финал ЛЧ

В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против "Челси". Начало встречи - 22:00.

"Пенсионеров" на этот поединок выведет в качестве капитана Сесар Аспиликуэта. Таким образом, 31-летний защитник стал первым испанским игроком, который выведет не испанскую команду на финал главного еврокубка.

В текущем сезоне во всех турнирах Аспиликуэта принял участие в 42 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевых передачи.

1 - Cesar Azpilicueta ???????? is the first Spanish player to start a European Cup/#ChampionsLeague final as captain for a non Spanish team. Emigrant#ChampionsLeagueFinal #UCL pic.twitter.com/GDMmCWEPKs