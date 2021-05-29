Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аспиликуэта - первый испанский капитан не испанской команды в старте на финал ЛЧ
Вошел в историю
В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против "Челси". Начало встречи - 22:00.
"Пенсионеров" на этот поединок выведет в качестве капитана Сесар Аспиликуэта. Таким образом, 31-летний защитник стал первым испанским игроком, который выведет не испанскую команду на финал главного еврокубка.
В текущем сезоне во всех турнирах Аспиликуэта принял участие в 42 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевых передачи.
1 - Cesar Azpilicueta ???????? is the first Spanish player to start a European Cup/#ChampionsLeague final as captain for a non Spanish team. Emigrant#ChampionsLeagueFinal #UCL pic.twitter.com/GDMmCWEPKs— OptaJose (@OptaJose) May 29, 2021
Популярное сейчас
- Весь в яйцах и муке. ВИДЕО, как Ярмоленко и остальные сборники поздравили Миколенко с Днем рождения
- СМИ: Шахтер готов заплатить до 40 млн евро за игрока Бенфики
- Малиновский: Как играть весь сезон, а потом потерять форму?
- Реал Мадрид оригинально представил новичка, пришедшего из Баварии
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020