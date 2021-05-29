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Депай: Я бы хотел, чтобы Куман остался в Барсе. Ко мне есть определенный интерес

Испания
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Мемфис заявил, что есть и другие варианты кроме столицы Каталонии

Депай: Я бы хотел, чтобы Куман остался в Барсе. Ко мне есть определенный интерес

Getty images

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Нападающий "Лиона" Мемфис Депай оценил работу Рональда Кумана на посту наставника каталонской "Барселоны".

"Я бы хотел, чтобы Куман остался в клубе. Независимо от того, где буду играть я. Я бы хотел, чтобы он и дальше там работал.

Ко мне есть определенный интерес. "Барса" – прекрасный клуб, но есть и другие отличные команды которым я интересен. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной", – рассказал Депай.

Мемфис работал под руководством Кумана в национальной сборной Нидерландов.

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В статье: Лион Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Marca

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