Агуэро сегодня пройдет медосмотр в Барселоне

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в ближайшие несколько часов прибудет в испанскую Барселону, чтобы пройти медосмотр. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Двухлетний контракт между футболистом и клубом уже подписан.

Также вскоре объявят о сделках с Эриком Гарсия и Джорджиньо Вейналдумом.

Напомним, что вчерашний финал Лиги Чемпионов стал последним матчем Агуэро в футболке "Манчестер Сити". Он появился со скамейки запасных и провел на поле 13 минут. Его контракт с "горожанами" истекает в июне, а недавно он объявил об уходе из клуба.