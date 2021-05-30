  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Агуэро сегодня пройдет медосмотр в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агуэро сегодня пройдет медосмотр в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Аргентинский дуэт в атаке "блауграны" все ближе и ближе

Агуэро сегодня пройдет медосмотр в Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в ближайшие несколько часов прибудет в испанскую Барселону, чтобы пройти медосмотр. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Двухлетний контракт между футболистом и клубом уже подписан.

Также вскоре объявят о сделках с Эриком Гарсия и Джорджиньо Вейналдумом.

Напомним, что вчерашний финал Лиги Чемпионов стал последним матчем Агуэро в футболке "Манчестер Сити". Он появился со скамейки запасных и провел на поле 13 минут. Его контракт с "горожанами" истекает в июне, а недавно он объявил об уходе из клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano on Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Buffyslayer96 (Sunnydail)
30.05.2021 в 15:39
Очень сомнительные приобретения. Дело Бармалея продолжает жить
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...