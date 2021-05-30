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Агуэро сегодня пройдет медосмотр в Барселоне
Аргентинский дуэт в атаке "блауграны" все ближе и ближе
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в ближайшие несколько часов прибудет в испанскую Барселону, чтобы пройти медосмотр. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Двухлетний контракт между футболистом и клубом уже подписан.
Также вскоре объявят о сделках с Эриком Гарсия и Джорджиньо Вейналдумом.
Напомним, что вчерашний финал Лиги Чемпионов стал последним матчем Агуэро в футболке "Манчестер Сити". Он появился со скамейки запасных и провел на поле 13 минут. Его контракт с "горожанами" истекает в июне, а недавно он объявил об уходе из клуба.
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