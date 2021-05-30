Вейналдум пройдет медосмотр в Барсе до начала Евро

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум все ближе к переходу в каталонскую "Барселону". "Сине-гранатовые" хотят оформить трансфер хавбека в формате свободного агента - контракт голландца с мерсисайдцами действует до 30 июня текущего года.

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что в ближайшие дни 30-летний Вейналдум подпишет с "блауграной" контракт до сезона 2024 года.

По информации источника, представители "Барсы" отправят свой медицинский персонал в расположение сборной Нидерландов, чтобы Жоржиньо прошел медосмотр к началу Евро-2020.

В текущем сезоне во всех турнирах Вейналдум принял участие в 51 матче, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.