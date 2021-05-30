Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вейналдум пройдет медосмотр в Барсе до начала Евро
И подпишет контракт до 2024 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум все ближе к переходу в каталонскую "Барселону". "Сине-гранатовые" хотят оформить трансфер хавбека в формате свободного агента - контракт голландца с мерсисайдцами действует до 30 июня текущего года.
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что в ближайшие дни 30-летний Вейналдум подпишет с "блауграной" контракт до сезона 2024 года.
По информации источника, представители "Барсы" отправят свой медицинский персонал в расположение сборной Нидерландов, чтобы Жоржиньо прошел медосмотр к началу Евро-2020.
В текущем сезоне во всех турнирах Вейналдум принял участие в 51 матче, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.
Популярное сейчас
- Селюк: Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Мэнди
- ВИДЕО, как Шевченко празднует гол Хавертца вместе с Абрамовичем
- Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов
- Зидан хочет тренировать сборную, но его зовут в АПЛ
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020