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Барселона хочет приобрести Пау Торреса или де Лигта
Каталонский клуб ожидает усиления летом
Испанская "Барселона" хочет купить защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта в летнее трансферное окно.
Боссы каталонцев понимают, что сделка по игроку может не состояться из-за того, что "Ювентус" запросит большую сумму за де Лигта. Кроме того, "сине-гранатовые" также рассматривают трансфер защитника "Вильярреала" Пау Торреса.
"Барселона" по итогам сезона-2020/21 заняла третье место в турнирной таблице, набрав 79 очков.
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Источник:MARCA
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