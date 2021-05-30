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Барселона хочет приобрести Пау Торреса или де Лигта

Испания
(1 голосов)

Каталонский клуб ожидает усиления летом

Барселона хочет приобрести Пау Торреса или де Лигта

Новина українською

Испанская "Барселона" хочет купить защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта в летнее трансферное окно.

Боссы каталонцев понимают, что сделка по игроку может не состояться из-за того, что "Ювентус" запросит большую сумму за де Лигта. Кроме того, "сине-гранатовые" также рассматривают трансфер защитника "Вильярреала" Пау Торреса.

"Барселона" по итогам сезона-2020/21 заняла третье место в турнирной таблице, набрав 79 очков.

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В статье: Барселона Матейс де Лигт Пау Торрес
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Источник:
MARCA

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